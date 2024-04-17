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Туроператоры ожидают роста въездного турпотока в Россию

Туроператоры ожидают роста въездного турпотока в Россию - 17.04.2024, ПРАЙМ

Туроператоры ожидают роста въездного турпотока в Россию

Туроператоры ждут в 2024 году роста потока иностранных туристов в Россию, в лидерах будет Китай, хорошие перспективы имеет Таиланд, сообщили РИА Новости в... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T10:08+0300

2024-04-17T10:08+0300

2024-04-17T10:08+0300

экономика

туризм

цср

иностранные туристы

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Туроператоры ждут в 2024 году роста потока иностранных туристов в Россию, в лидерах будет Китай, хорошие перспективы имеет Таиланд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра стратегических разработок (ЦСР). "Мы уже наблюдаем позитивную динамику развития въездного туризма. За первый квартал 2024 года число иностранцев, посетивших Россию, превысило 2,03 миллиона, что существенно превышает показатель за аналогичный период 2023 года", - сказала директор центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова, слова которой привели в сообщении. В ЦСР отметили, что лидером по турпотоку в Россию в этом году станет Китай. "В лидерах грядущего туристического сезона также Вьетнам, Индия, Индонезия, ОАЭ, Катар и Иран. Хорошие перспективы туроператоры видят у Таиланда, стран СНГ", - добавили там. Отмечается, что если в прошлом году до 80% иностранцев приезжали только с целью бизнеса, то "сейчас туроператоры ждут группы экскурсионных туристов". "Спрос, конечно, пока далек от допандемийных показателей, но частичное восстановление рынка уже есть", - указали в ЦСР. Уточняется, что в летний период - пик туристического сезона в России - до 80% туров приходится на Москву и Санкт-Петербург. Однако по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, которые привели в сообщении, иностранные туристы едут не только в две столицы, но и на Байкал, в Казань и Тюмень. "Приморье также привлекает туристов из Китая и стран Юго-Восточной Азии", - отметила Ломидзе. "Росту числа интуристов способствует восстановление безвизового режима для туристических групп. Большой вклад вносят и индивидуальные туристы, которые могут получать электронные визы - такая возможность есть у граждан из 55 стран", - добавили в ЦСР. Центр стратегических разработок реализует программу продвижения туристского потенциала России на зарубежных рынках. ЦСР ведет работу по объединению рекреационного потенциала всех российских регионов под единым брендом.

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туризм, цср, иностранные туристы