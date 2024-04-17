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В Турции ожидают инфляцию на уровне 73-75 процентов
В Турции ожидают инфляцию на уровне 73-75 процентов - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Турции ожидают инфляцию на уровне 73-75 процентов
Пик инфляции в Турции в текущем году составит от 73 до 75%, пишет газета Ekonomım со ссылкой на главу Центрального банка страны Фатиха Карахана. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T07:56+0300
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2024-04-17T07:57+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Пик инфляции в Турции в текущем году составит от 73 до 75%, пишет газета Ekonomım со ссылкой на главу Центрального банка страны Фатиха Карахана. Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. Министр финансов Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году. "Заявив, что пик инфляции составит от 73 до 75%, 36% на конец этого года, 14% на следующий год и 9% на 2025 год, Карахан подчеркнул, что правительство хочет достичь официальной цели в 5%", - пишет издание. "Мы внимательно следим за спросом. Повышение процентных ставок обеспечило некоторую нормализацию спроса. ... Трудно контролировать инфляционные ожидания, но все, что необходимо, будет сделано", - приводит издание слова Карахана.
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Экономика, ТУРЦИЯ, инфляция
В Турции ожидают инфляцию на уровне 73-75 процентов
Ekonomım: ЦБ Турции ожидает пик инфляции в 2024 году на уровне 73-75%
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Пик инфляции в Турции в текущем году составит от 73 до 75%, пишет газета Ekonomım со ссылкой на главу Центрального банка страны Фатиха Карахана.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%.
Министр финансов Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
"Заявив, что пик инфляции составит от 73 до 75%, 36% на конец этого года, 14% на следующий год и 9% на 2025 год, Карахан подчеркнул, что правительство хочет достичь официальной цели в 5%", - пишет издание.
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"Мы внимательно следим за спросом. Повышение процентных ставок обеспечило некоторую нормализацию спроса. ... Трудно контролировать инфляционные ожидания, но все, что необходимо, будет сделано", - приводит издание слова Карахана.