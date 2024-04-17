https://1prime.ru/20240417/turtsiya-847447009.html

Турция вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов, пишут СМИ

Турция вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов, пишут СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ

Турция вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов, пишут СМИ

Турция нарастила в три раза импорт российских пиломатериалов, пишет издание РБК со ссылкой на подсчеты "Рослесинфорга". | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T09:06+0300

2024-04-17T09:06+0300

2024-04-17T09:07+0300

россия

турция

пиломатериалы

новости

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Турция нарастила в три раза импорт российских пиломатериалов, пишет издание РБК со ссылкой на подсчеты "Рослесинфорга"."В начале 2024 года Турция впервые вошла в тройку крупнейших покупателей российских пиломатериалов", - говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, поставки пиломатериалов из России в Турцию в январе-марте 2024 года выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение объема экспорта пиломатериалов объясняется ростом спроса на них вследствие прошлогодних землетрясений в Турции.Российские пиломатериалы также используются для восстановления инфраструктуры и строительства домов. Турецкая сторона также проявляет интерес к клееным деревянным конструкциям и CLT-панелям, которые используются для строительства различных объектов, включая жилье, рекреационные комплексы, гостиницы, кафе и рестораны, заметили в издании.Ко всему прочему, Китай стал лидером по закупкам пиломатериалов из России, а на втором месте расположился Узбекистан.Ранее в феврале 2023 года в Турции произошло мощное землетрясение, которое назвали "землетрясением века". Отмечалось, что жертвами стихии стали более 53 тысяч человек, а общее число пострадавших достигло 14 миллионов человек, общая площадь разрушенных территорий составила 120 тысяч квадратных километров.Кроме того, материальный ущерб от катастрофы оценен примерно в 100 миллиардов долларов. Больше 800 тысяч зданий было разрушено, включая 676 тысяч домов и 115 тысяч коммерческих зданий и предприятий.

https://1prime.ru/20240416/finlyandiya-847420394.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, пиломатериалы, новости