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Турция вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов, пишут СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Турция вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов, пишут СМИ
Турция вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов, пишут СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ
Турция вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов, пишут СМИ
Турция нарастила в три раза импорт российских пиломатериалов, пишет издание РБК со ссылкой на подсчеты "Рослесинфорга". | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T09:06+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Турция нарастила в три раза импорт российских пиломатериалов, пишет издание РБК со ссылкой на подсчеты "Рослесинфорга"."В начале 2024 года Турция впервые вошла в тройку крупнейших покупателей российских пиломатериалов", - говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, поставки пиломатериалов из России в Турцию в январе-марте 2024 года выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение объема экспорта пиломатериалов объясняется ростом спроса на них вследствие прошлогодних землетрясений в Турции.Российские пиломатериалы также используются для восстановления инфраструктуры и строительства домов. Турецкая сторона также проявляет интерес к клееным деревянным конструкциям и CLT-панелям, которые используются для строительства различных объектов, включая жилье, рекреационные комплексы, гостиницы, кафе и рестораны, заметили в издании.Ко всему прочему, Китай стал лидером по закупкам пиломатериалов из России, а на втором месте расположился Узбекистан.Ранее в феврале 2023 года в Турции произошло мощное землетрясение, которое назвали "землетрясением века". Отмечалось, что жертвами стихии стали более 53 тысяч человек, а общее число пострадавших достигло 14 миллионов человек, общая площадь разрушенных территорий составила 120 тысяч квадратных километров.Кроме того, материальный ущерб от катастрофы оценен примерно в 100 миллиардов долларов. Больше 800 тысяч зданий было разрушено, включая 676 тысяч домов и 115 тысяч коммерческих зданий и предприятий.
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РОССИЯ, ТУРЦИЯ, пиломатериалы, Новости, Экономика
09:06 17.04.2024 (обновлено: 09:07 17.04.2024)
 
Турция вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов, пишут СМИ

РБК: Турция после землетрясения втрое увеличила закупку пиломатериалов в России

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Турция нарастила в три раза импорт российских пиломатериалов, пишет издание РБК со ссылкой на подсчеты "Рослесинфорга".
"В начале 2024 года Турция впервые вошла в тройку крупнейших покупателей российских пиломатериалов", - говорится в публикации.
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Согласно изданию, поставки пиломатериалов из России в Турцию в январе-марте 2024 года выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение объема экспорта пиломатериалов объясняется ростом спроса на них вследствие прошлогодних землетрясений в Турции.
Российские пиломатериалы также используются для восстановления инфраструктуры и строительства домов. Турецкая сторона также проявляет интерес к клееным деревянным конструкциям и CLT-панелям, которые используются для строительства различных объектов, включая жилье, рекреационные комплексы, гостиницы, кафе и рестораны, заметили в издании.
Ко всему прочему, Китай стал лидером по закупкам пиломатериалов из России, а на втором месте расположился Узбекистан.
Ранее в феврале 2023 года в Турции произошло мощное землетрясение, которое назвали "землетрясением века". Отмечалось, что жертвами стихии стали более 53 тысяч человек, а общее число пострадавших достигло 14 миллионов человек, общая площадь разрушенных территорий составила 120 тысяч квадратных километров.
Кроме того, материальный ущерб от катастрофы оценен примерно в 100 миллиардов долларов. Больше 800 тысяч зданий было разрушено, включая 676 тысяч домов и 115 тысяч коммерческих зданий и предприятий.
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