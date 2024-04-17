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Пострадавшим от паводка в Тюмени дадут отсрочку по ипотеке

Пострадавшим от паводка в Тюмени дадут отсрочку по ипотеке - 17.04.2024, ПРАЙМ

Пострадавшим от паводка в Тюмени дадут отсрочку по ипотеке

Банки готовы предоставить пострадавшим от паводка в Тюменской области полугодовую отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам, сообщает... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T18:41+0300

2024-04-17T18:41+0300

2024-04-17T18:42+0300

происшествия

тюмень

ипотека

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Банки готовы предоставить пострадавшим от паводка в Тюменской области полугодовую отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам, сообщает информцентр правительства региона со ссылкой на информацию Отделения Банка России по Тюменской области. "Пострадавшие от паводка жители смогут получить отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам на срок до шести месяцев. Для оформления кредитных каникул необходимо предоставить в банк документы, доказывающие факты проживания в зоне чрезвычайной ситуации и получения ущерба с нарушением условий жизнедеятельности", - указано в сообщении. Банк России рекомендовал кредиторам заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке. Полный комплект документов можно предоставить позднее. Отмечается, что во время каникул не начисляются неустойка, штрафы, пени, также кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. "Право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает: 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам, 450 тысяч рублей - по остальным потребительским кредитам и займам; 15 миллионов рублей - по ипотечным кредитам", - поясняется в публикации. Горячая линия по вопросам оформления кредитных каникул для жителей регионов, пострадавших от наводнений: 8-800-250-15-24 (бесплатно) и 8-495-771-44-20 (в соответствии с тарифами оператора).

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тюмень, ипотека