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Пострадавшим от паводка в Тюмени дадут отсрочку по ипотеке
Пострадавшим от паводка в Тюмени дадут отсрочку по ипотеке - 17.04.2024, ПРАЙМ
Пострадавшим от паводка в Тюмени дадут отсрочку по ипотеке
Банки готовы предоставить пострадавшим от паводка в Тюменской области полугодовую отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам, сообщает... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T18:41+0300
2024-04-17T18:41+0300
2024-04-17T18:42+0300
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Банки готовы предоставить пострадавшим от паводка в Тюменской области полугодовую отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам, сообщает информцентр правительства региона со ссылкой на информацию Отделения Банка России по Тюменской области. "Пострадавшие от паводка жители смогут получить отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам на срок до шести месяцев. Для оформления кредитных каникул необходимо предоставить в банк документы, доказывающие факты проживания в зоне чрезвычайной ситуации и получения ущерба с нарушением условий жизнедеятельности", - указано в сообщении. Банк России рекомендовал кредиторам заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке. Полный комплект документов можно предоставить позднее. Отмечается, что во время каникул не начисляются неустойка, штрафы, пени, также кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. "Право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает: 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам, 450 тысяч рублей - по остальным потребительским кредитам и займам; 15 миллионов рублей - по ипотечным кредитам", - поясняется в публикации. Горячая линия по вопросам оформления кредитных каникул для жителей регионов, пострадавших от наводнений: 8-800-250-15-24 (бесплатно) и 8-495-771-44-20 (в соответствии с тарифами оператора).
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тюмень, ипотека
Происшествия, ТЮМЕНЬ, ипотека
Пострадавшим от паводка в Тюмени дадут отсрочку по ипотеке
Пострадавшие от паводка в Тюмени получает отсрочку по ипотеке и потребкредитам
ТЮМЕНЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Банки готовы предоставить пострадавшим от паводка в Тюменской области полугодовую отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам, сообщает информцентр правительства региона со ссылкой на информацию Отделения Банка России по Тюменской области.
"Пострадавшие от паводка жители смогут получить отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам на срок до шести месяцев. Для оформления кредитных каникул необходимо предоставить в банк документы, доказывающие факты проживания в зоне чрезвычайной ситуации и получения ущерба с нарушением условий жизнедеятельности", - указано в сообщении.
Банк России рекомендовал кредиторам заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке. Полный комплект документов можно предоставить позднее.
Отмечается, что во время каникул не начисляются неустойка, штрафы, пени, также кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю.
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"Право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает: 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам, 450 тысяч рублей - по остальным потребительским кредитам и займам; 15 миллионов рублей - по ипотечным кредитам", - поясняется в публикации.
Горячая линия по вопросам оформления кредитных каникул для жителей регионов, пострадавших от наводнений: 8-800-250-15-24 (бесплатно) и 8-495-771-44-20 (в соответствии с тарифами оператора).