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Суд взыскал с экс-топов "Открытия" 107 миллиардов рублей убытков

Суд взыскал с экс-топов "Открытия" 107 миллиардов рублей убытков - 17.04.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал с экс-топов "Открытия" 107 миллиардов рублей убытков

Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал более 107 миллиардов рублей солидарно с компании "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T14:50+0300

2024-04-17T14:50+0300

2024-04-17T14:50+0300

экономика

суд

открытие

убытки

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал более 107 миллиардов рублей солидарно с компании "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и двоих бывших топ-менеджеров этого банка Евгения Данкевича и Михаила Назарычева, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, проходившего в закрытом режиме. В иске было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных первой санацией банка "Траст", которую проводил с 2014 по 2017 год банк "Открытие". Данкевич тогда был председателем правления "Открытия", Назарычев – заместителем гендиректора "Открытие Холдинга". Еще одним ответчиком по этому иску "Траста" стал бывший член правления "Открытия", отвечавший за корпоративный блок, Геннадий Жужлев. По словам источника, требования к нему суд первой инстанции удовлетворил в меньшем размере. Ранее суды в качестве обеспечительных мер арестовали имущество Данкевича, Жужлева, Назарычева и "Открытие Холдинга" в пределах суммы иска. Этот иск "Траста" поступил в суд в марте 2021 года. Третьими лицами к делу привлечены Центробанк России и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора". "Траст" объяснял подачу иска тем, что действия или бездействие ответчиков привели к повторной санации банка в 2018 году. В сообщении банка отмечалось, что "Траст" продолжает работу по расследованию обстоятельств, которые привели к краху банков "московского кольца". В 2020 году были предъявлены иски к бенефициарам этих банков, а потом стали предъявляться иски к иным лицам, которые, на взгляд банка, причастны к доведению этих банков до санации, говорилось в сообщении. В определении о принятии обеспечительных мер говорится, что с 14 марта 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "Трасту" в соответствии с планом второй санации предоставил ему 318,9 миллиарда рублей в форме депозитов и 300 миллионов рублей на докапитализацию. ЦБ в декабре 2014 года принял решение санировать банк "Траст" при помощи АСВ. Санатором был выбран банк "ФК Открытие", который получил на оздоровление "Траста" 127 миллиардов рублей, а потом попросил еще около 50 миллиардов рублей. Тогдашний зампред ЦБ Василий Поздышев говорил в 2017 году, что "не совсем удачная" санация банка "Траст" создала "определенные проблемы" у санатора. В августе 2017 года ЦБ был вынужден принимать меры по оздоровлению уже самого "Открытия".

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суд, открытие, убытки