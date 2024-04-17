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ЕС нарастил импорт российских удобрений до максимума с декабря 2022 года

ЕС нарастил импорт российских удобрений до максимума с декабря 2022 года - 17.04.2024, ПРАЙМ

ЕС нарастил импорт российских удобрений до максимума с декабря 2022 года

ЕС в феврале текущего года увеличил импорт российских удобрений в денежном выражении до максимальных с декабря 2022 года 167 миллионов евро. При этом больше... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T10:05+0300

2024-04-17T10:05+0300

2024-04-17T10:05+0300

экономика

ес

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импорт удобрений

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. ЕС в феврале текущего года увеличил импорт российских удобрений в денежном выражении до максимальных с декабря 2022 года 167 миллионов евро. При этом больше всего закупки выросли у Бельгии. Это следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Отмечается, что Евросоюз в феврале купил 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167,4 миллиона евро. Это превысило показатель прошлого месяца на 16% в физическом и на 21% в денежном выражении. Результат достиг максимума с декабря 2022 года, когда было приобретено удобрений на 185,3 миллиона евро. По данным РИА Новости, наибольший рост продемонстрировала Бельгия. Закупки выросли почти в пять раз, до 24 миллионов евро. Румыния нарастила их в 2,4 раза — до 10,3 миллиона евро, а Болгария — в 2,1 раза, до 5,2 миллиона евро. В 1,8 раза вырос импорт российских удобрений у ФРГ, которая в конце зимы ввезла их на 20 миллионов евро. Кроме того, агентство сообщило, что крупнейшим покупателем третий месяц подряд является Польша, нарастившая в феврале импорт на 38% — до 44 миллионов евро, что стало максимумом с декабря 2021 года.

https://1prime.ru/20240328/udobreniya-846819474.html

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ес, россия, импорт удобрений