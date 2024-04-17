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Россия вошла в тройку ведущих поставщиков одного товара в Индию
Россия вошла в тройку ведущих поставщиков одного товара в Индию - 17.04.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в тройку ведущих поставщиков одного товара в Индию
По итогам завершившегося финансового года (с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024-го) поставки коксующегося угля из России в Индию увеличились на 200 процентов,... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T14:00+0300
2024-04-17T14:00+0300
2024-04-17T14:00+0300
энергетика
коксующийся уголь
поставки угля
россия
индия
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. По итогам завершившегося финансового года (с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024-го) поставки коксующегося угля из России в Индию увеличились на 200 процентов, сообщает BusinessLine со ссылкой на статистические данные участников рынка.Таким образом Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков на индийский рынок, уступив только Австралии и США. Страна отправила в Индию 6,4 миллиона тонн коксующегося угля. Для сравнения в 2019-м Индия закупила лишь 1,6 миллиона тонн этой продукции из России.Как отмечают эксперты, рынок коксующегося угля будет оставаться более маржинальным для производителей, чем рынок энергетического угля. Особенно из-за устойчивого спроса со стороны металлургов. При этом важным драйвером спроса на сталь и уголь будет оставаться урбанизация в Индии. При этом внутренние цены на уголь, руду и сталь слабо коррелируют с мировыми котировками.
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коксующийся уголь, поставки угля, россия, индия
Энергетика, коксующийся уголь, поставки угля, РОССИЯ, ИНДИЯ
Россия вошла в тройку ведущих поставщиков одного товара в Индию
BusinessLine: поставки коксующегося угля из РФ в Индию выросли на 200 процентов
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ.
По итогам завершившегося финансового года (с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024-го) поставки коксующегося угля из России в Индию увеличились на 200 процентов, сообщает BusinessLine
со ссылкой на статистические данные участников рынка.
Таким образом Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков на индийский рынок, уступив только Австралии и США. Страна отправила в Индию 6,4 миллиона тонн коксующегося угля. Для сравнения в 2019-м Индия закупила лишь 1,6 миллиона тонн этой продукции из России.
Как отмечают эксперты, рынок коксующегося угля будет оставаться более маржинальным для производителей, чем рынок энергетического угля. Особенно из-за устойчивого спроса со стороны металлургов. При этом важным драйвером спроса на сталь и уголь будет оставаться урбанизация в Индии. При этом внутренние цены на уголь, руду и сталь слабо коррелируют с мировыми котировками.
Филиппины в июле закупили российский уголь впервые за восемь месяцев