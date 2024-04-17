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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал до 1090 см

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал до 1090 см - 17.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал до 1090 см

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, отмечает мэрия Оренбургского района в Telegram-канале. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T18:58+0300

2024-04-17T18:58+0300

2024-04-17T18:59+0300

происшествия

оренбургская область

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УФА, 17 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, отмечает мэрия Оренбургского района в Telegram-канале. "Уровень воды в Урале у Оренбурга - 1090 сантиметра, опасный уровень превышен на 160 сантиметров. Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы составил 858 сантиметра, опасный уровень - 870 сантиметров", — указывается в публикации.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.

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оренбургская область

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оренбургская область