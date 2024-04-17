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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал до 1090 см
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал до 1090 см - 17.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал до 1090 см
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, отмечает мэрия Оренбургского района в Telegram-канале. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T18:58+0300
2024-04-17T18:58+0300
2024-04-17T18:59+0300
происшествия
оренбургская область
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УФА, 17 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, отмечает мэрия Оренбургского района в Telegram-канале. "Уровень воды в Урале у Оренбурга - 1090 сантиметра, опасный уровень превышен на 160 сантиметров. Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы составил 858 сантиметра, опасный уровень - 870 сантиметров", — указывается в публикации.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
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оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал до 1090 см
Уровень реки Урал у Оренбурга упал до 1090 см, опасный уровень еще превышен
УФА, 17 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, отмечает мэрия Оренбургского района в Telegram-канале.
"Уровень воды в Урале у Оренбурга - 1090 сантиметра, опасный уровень превышен на 160 сантиметров. Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы составил 858 сантиметра, опасный уровень - 870 сантиметров", — указывается в публикации.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 72 сантиметра