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Доллар ослаб, но около максимума за 5,5 месяцев после комментариев ФРС

Доллар ослаб, но около максимума за 5,5 месяцев после комментариев ФРС - 17.04.2024, ПРАЙМ

Доллар ослаб, но около максимума за 5,5 месяцев после комментариев ФРС

Доллар США в среду откатился с максимумов почти за пять с половиной месяцев. Представители Федеральной резервной системы повторили, что цикл снижения процентных | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T19:32+0300

2024-04-17T19:32+0300

2024-04-17T19:32+0300

рынки

валютный рынок

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Доллар США в среду откатился с максимумов почти за пять с половиной месяцев. Представители Федеральной резервной системы повторили, что цикл снижения процентных ставок не начнется до выхода новых экономических данных, и перспективы смягчения денежно-кредитной политики ведущих мировых центральных банков остаются неизменными.Во вторник представители центрального банка США, в том числе его глава Джером Пауэлл, воздержались от обсуждения возможных сроков снижения процентных ставок, просигнализировав, что денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной в течение более длительного времени.В последние несколько недель данные в США показали, что экономика остается более устойчивой, чем ожидалось, в результате чего надежды инвесторов на понижение ставок ослабли. Между тем риски дальнейшего расширения конфликта на Ближнем Востоке усилили привлекательность доллара в качестве надежного актива в краткосрочной перспективе.Пауэллу "необходимо вновь занять центристскую позицию", отмечает Марвин Ло, старший аналитик по макроэкономике в State Street. "Он определенно присоединился к лагерю тех, кто выступает за более мягкую денежно-кредитную политику. Будучи председателем, он не может себе позволить занимать какую-то крайнюю позицию", – добавил эксперт.После выхода на прошлой неделе более сильного, чем ожидалось, индекса потребительских цен (CPI) США участники рынка умерили ожидания касательно числа снижений ставок ФРС в этом году до менее двух, причем первое, как предполагается, состоится в сентябре.Возрождение риторики о более длительном сохранении ставок на высоких уровнях способствовало повышению доходности американских гособлигаций и подкрепило перспективы доллара. Рынок консолидирует котировки вокруг текущих диапазонов."Мы продвинули все активы так высоко, как только могли. С точки зрения доходности гособлигаций и доллара это означает, что мы консолидируем позиции и будем вести торги вокруг данных диапазонов, – пояснил Ло. – В последние шесть недель сильно укрепились ожидания сохранения жесткой политики".Индекс доллара на момент написания обзора опустился на 0,14%, а евро поднялся на 0,2% до 1,0638 доллара. С начала года индекса доллара вырос примерно на 4,8%, а евро снизился против американской валюты приблизительно на 3,7%.Некоторые аналитики по-прежнему настроены оптимистично в отношении доллара при его текущих уровнях."При любой эскалации кризиса на Ближнем Востоке, как мы ожидаем, доллар США выиграет от инвестиций в активы-убежища", – прокомментировала Джейн Фоули, старший валютный аналитик Rabobank. Она подтвердила свою цель по паре евро/доллар на уровне 1,05.США со своими партнерами планировали ввести новые санкции в отношении Ирана после его беспрецедентной атаки на Израиль. При этом американские власти пытаются убедить Израиль воздержаться от масштабной эскалации. Израильский военный кабинет должен в среду провести очередное заседание, чтобы принять решение об ответных мерах Ирану.Представители Европейского центрального банка во вторник продолжили усиливать доводы в пользу снижения процентной ставки в июне, в то время как инфляция сохраняет курс на снижение до 2% к следующему году, хотя ее путь, вероятно, будет нестабильным.Иена поднялась на 0,03% до 154,67 иены за доллар, что чуть ниже уровня 154,79 – минимума за 34 года.Участники рынка подняли планку для возможной интервенции на валютном рынке со стороны Банка Японии для поддержки национальной валюты. Теперь речь идет об уровне пары доллар/иена 155, тогда как ранее упоминался уровень 152. При этом есть предположения, что Банк Японии может вмешаться в любой момент.По словам участников рынка, недавнее снижение иены соответствует фундаментальным показателям, отражающим ожидания касательно политики ФРС. Кроме того, как они считают, власти анализируют не только последнее падение иены, но и факторы, которые привели к нему."На наш взгляд, потенциал интервенции со стороны Банка Японии для поддержки иены уже не настолько выраженный, учитывая укрепление доллара в связи с относительно большей склонностью ФРС к жесткой политике", – пояснил Иван Берту, валютный аналитик UBS Investment Bank.Как полагают участники рынка, пока снижение иены будет постепенным и вызвано фундаментальными факторами, вероятность интервенции будет низкой."Риторика Токио сфокусирована больше на темпах ослабления, а не уровнях пары", - говорит Киран Уильямс из InTouch Capital Markets.В последний раз Токио осуществил интервенцию на валютном рынке в 2022 году, потратив около 60 млрд долларов США для поддержки национальной валюты.Хедж-фонды сформировали самый крупный объем позиций против иены за последние 17 лет. Это повысило вероятность масштабного покрытия коротких позиций в случае восстановления проблемной японской валюты.

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рынки, валютный рынок