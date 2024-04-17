https://1prime.ru/20240417/vylet-847477355.html
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву запланирован на 18 апреля
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву запланирован на 18 апреля - 17.04.2024, ПРАЙМ
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву запланирован на 18 апреля
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Москву планируется 18 апреля, сообщается в Telegram-канале "Аэрофлота". | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T22:49+0300
2024-04-17T22:49+0300
2024-04-17T22:49+0300
дубай
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Москву планируется 18 апреля, сообщается в Telegram-канале "Аэрофлота". "Вылет рейса SU525 Дубай - Москва планируется в 08:00 18.04.24. Данный рейс будет выполнен из аэропорта Аль-Мактум (расположен в Дубае)", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" 16 апреля сообщил, что переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета. Ранее авиакомпания сообщила, что ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем стабилизируется.
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дубай
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву запланирован на 18 апреля
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву планируется 18 апреля
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Москву планируется 18 апреля, сообщается в Telegram-канале "Аэрофлота".
"Вылет рейса SU525 Дубай - Москва планируется в 08:00 18.04.24. Данный рейс будет выполнен из аэропорта Аль-Мактум (расположен в Дубае)", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" 16 апреля сообщил, что переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета.
Ранее авиакомпания сообщила, что ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем стабилизируется.
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