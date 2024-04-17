Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву запланирован на 18 апреля - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240417/vylet-847477355.html
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву запланирован на 18 апреля
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву запланирован на 18 апреля - 17.04.2024, ПРАЙМ
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву запланирован на 18 апреля
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Москву планируется 18 апреля, сообщается в Telegram-канале "Аэрофлота". | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T22:49+0300
2024-04-17T22:49+0300
дубай
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Москву планируется 18 апреля, сообщается в Telegram-канале "Аэрофлота". "Вылет рейса SU525 Дубай - Москва планируется в 08:00 18.04.24. Данный рейс будет выполнен из аэропорта Аль-Мактум (расположен в Дубае)", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" 16 апреля сообщил, что переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета. Ранее авиакомпания сообщила, что ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем стабилизируется.
https://1prime.ru/20240417/livni-847475760.html
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дубай
Дубай
22:49 17.04.2024
 
Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву запланирован на 18 апреля

Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из Дубая в Москву планируется 18 апреля

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Вылет рейса SU525 "Аэрофлота" из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Москву планируется 18 апреля, сообщается в Telegram-канале "Аэрофлота".
"Вылет рейса SU525 Дубай - Москва планируется в 08:00 18.04.24. Данный рейс будет выполнен из аэропорта Аль-Мактум (расположен в Дубае)", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" 16 апреля сообщил, что переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета.
Ранее авиакомпания сообщила, что ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем стабилизируется.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Ливни в ОАЭ не отпугнули российских туристов, сообщили в АТОР
Вчера, 20:30
 
Дубай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала