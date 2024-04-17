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Глава Оренбуржья рассказал о выплатах пострадавшим от паводка - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Глава Оренбуржья рассказал о выплатах пострадавшим от паводка
Глава Оренбуржья рассказал о выплатах пострадавшим от паводка - 17.04.2024, ПРАЙМ
Глава Оренбуржья рассказал о выплатах пострадавшим от паводка
Тридцать тысяч человек уже получили денежную помощь после паводка в Оренбургской области. Было принято решение о выплатах еще 30 тысячам жителей. Об этом... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:05+0300
2024-04-17T17:05+0300
происшествия
наводнение
оренбургская область
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УФА, 17 апр - ПРАЙМ. Тридцать тысяч человек уже получили денежную помощь после паводка в Оренбургской области. Было принято решение о выплатах еще 30 тысячам жителей. Об этом рассказал глава региона Денис Паслер."Тридцать тысяч человек уже получили выплаты не только первоочередные, но и по утрате имущества. Принято решение о выплате ещё 30 тысячам жителей". Заявил он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина также заявил, что материальную помощь получили 30 тысяч пострадавших от паводка в Оренбургской области. По его словам не все люди согласились переехать в пункты временного размещения, некоторые решили проживать в палатках, машинах и затопленных домах. Министр подчеркнул, что есть возможность разместить их в более достойных условиях.Министр добавил, что более 600 домов затоплены в Кургане, в ближайшие дни ожидается максимальный уровень воды.По словам Паслера, власти Оренбуржья фиксируют стабильную ситуацию с паводком в Орске и Оренбурге.
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наводнение, оренбургская область
Происшествия, наводнение, Оренбургская область
17:05 17.04.2024
 
Глава Оренбуржья рассказал о выплатах пострадавшим от паводка

Паслер: пострадавшие от паводка 30 тыс человек получили выплаты в Оренбуржье

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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УФА, 17 апр - ПРАЙМ. Тридцать тысяч человек уже получили денежную помощь после паводка в Оренбургской области. Было принято решение о выплатах еще 30 тысячам жителей. Об этом рассказал глава региона Денис Паслер.
"Тридцать тысяч человек уже получили выплаты не только первоочередные, но и по утрате имущества. Принято решение о выплате ещё 30 тысячам жителей". Заявил он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина также заявил, что материальную помощь получили 30 тысяч пострадавших от паводка в Оренбургской области. По его словам не все люди согласились переехать в пункты временного размещения, некоторые решили проживать в палатках, машинах и затопленных домах. Министр подчеркнул, что есть возможность разместить их в более достойных условиях.
Министр добавил, что более 600 домов затоплены в Кургане, в ближайшие дни ожидается максимальный уровень воды.
По словам Паслера, власти Оренбуржья фиксируют стабильную ситуацию с паводком в Орске и Оренбурге.
Паводковая ситуация в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург
16:48
 
ПроисшествиянаводнениеОренбургская область
 
 
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