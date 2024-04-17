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Глава Оренбуржья рассказал о выплатах пострадавшим от паводка

Глава Оренбуржья рассказал о выплатах пострадавшим от паводка - 17.04.2024, ПРАЙМ

Глава Оренбуржья рассказал о выплатах пострадавшим от паводка

Тридцать тысяч человек уже получили денежную помощь после паводка в Оренбургской области. Было принято решение о выплатах еще 30 тысячам жителей. Об этом... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T17:05+0300

2024-04-17T17:05+0300

2024-04-17T17:05+0300

происшествия

наводнение

оренбургская область

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УФА, 17 апр - ПРАЙМ. Тридцать тысяч человек уже получили денежную помощь после паводка в Оренбургской области. Было принято решение о выплатах еще 30 тысячам жителей. Об этом рассказал глава региона Денис Паслер."Тридцать тысяч человек уже получили выплаты не только первоочередные, но и по утрате имущества. Принято решение о выплате ещё 30 тысячам жителей". Заявил он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина также заявил, что материальную помощь получили 30 тысяч пострадавших от паводка в Оренбургской области. По его словам не все люди согласились переехать в пункты временного размещения, некоторые решили проживать в палатках, машинах и затопленных домах. Министр подчеркнул, что есть возможность разместить их в более достойных условиях.Министр добавил, что более 600 домов затоплены в Кургане, в ближайшие дни ожидается максимальный уровень воды.По словам Паслера, власти Оренбуржья фиксируют стабильную ситуацию с паводком в Орске и Оренбурге.

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оренбургская область

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наводнение, оренбургская область