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Бывшего полицейского обвинили в получении рекордной взятки, пишут СМИ

Бывшего полицейского обвинили в получении рекордной взятки, пишут СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ

Бывшего полицейского обвинили в получении рекордной взятки, пишут СМИ

Бывший сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков стал фигурантом уголовного дела о получении рекордной взятки, пишет... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T09:58+0300

2024-04-17T09:58+0300

2024-04-17T10:09+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Бывший сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков стал фигурантом уголовного дела о получении рекордной взятки, пишет "Комерсантъ"."В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти 5 миллиардов рублей обвинен сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Георгий Сатюков", - сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо версии следствия, Сатюков и его коллега Дмитрий Соколов получили деньги незаконно от администратора криптобиржи с марта 2019 года по октябрь 2021 года. Отмечается, что Сатюков и его родственники владеют шестью крупными объектами недвижимости, а также им приналежат 13 счетов в различных банках.Согласно газете, Сатюков и его посредник уже скрылись за рубежом, а арестованы только заочно. Предполагается, что они могут находиться в Дубае, где одному из них принадлежат апартаменты в башне "Бурдж-Халифа".Ранее рекорд по сумме взяток принадлежал экс-полковнику Дмитрию Захарченко, который был приговорен к 16 годам лишения свободы за получение взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей и конфискацию имущества на девять миллиардов рублей.

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