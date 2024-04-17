https://1prime.ru/20240417/zelenskiy-847465144.html

"Украина капитулирует". Французы отреагировали на жесткий закон Зеленского

"Украина капитулирует". Французы отреагировали на жесткий закон Зеленского - 17.04.2024, ПРАЙМ

"Украина капитулирует". Французы отреагировали на жесткий закон Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении призыва на военную службу. Читатели французского издания Le Figaro нашли причину внесения... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T15:55+0300

2024-04-17T15:55+0300

2024-04-17T15:56+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении призыва на военную службу. Читатели французского издания Le Figaro нашли причину внесения изменений в документ.Ранее украинский лидер подписал закон о призыве большего количества украинцев на службу. Закон вызвал спор в обществе, так как не предусматривает отсрочку от мобилизации для солдат, отслуживших 36 месяцев. Для Украины, испытывающей нехватку добровольцев, это стало тяжелым ударом, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВласти заявили, что вопрос демобилизации будет решен отдельным законом, но не уточнили сроки его подготовки. Закон также предусматривает более суровое наказание за уклонение от службы и упрощает процедуру набора солдат."Дело идет к капитуляции Украины", — отметил читатель с ником Baron de Charlus.Другие же читатели задаются вопросом, если мобилизация добровольная, то почему наказание ужесточается? Это может свидетельствовать о принудительной вербовке гражданских лиц, что противоречит международным законам.Многие комментаторы сошлись во мнении, что Зеленский ведет Украину к краху, а конфликт будет разрешен только либо через переговоры, либо через потерю власти."И все же у Зеленского все очень плохо с математикой. Я не удивлен, что он был клоуном", - заключил один из читателей.Ранее украинские военнослужащие из Одессы заявили о готовности пойти на дезертирство после отмены властями Украины демобилизации в стране.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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украина, владимир зеленский, новости