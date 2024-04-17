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Литва возобновила закупки российского зерна
Литва возобновила закупки российского зерна - 17.04.2024, ПРАЙМ
Литва возобновила закупки российского зерна
Литва в феврале возобновила закупки зерна из России после перерыва на полгода, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T05:23+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Литва в феврале возобновила закупки зерна из России после перерыва на полгода, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023 года, а в июле того же года была последняя поставка. Первая с того времени поставка произошла в феврале - было ввезено 12,2 тысячи тонн на 1,95 миллиона евро. Одновременно нарастила импорт Латвия, которая в конце зимы купила у России 58,8 тысячи тонн зерна на 10 миллионов евро против 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро месяцем ранее. В целом страны ЕС приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на 16,9 миллиона евро. При этом в марте Латвия запретила ввоз этой российской продукции, а ЕС опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на нее.
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зерно, россия
Литва возобновила закупки российского зерна
Литва возобновила закупки зерна из России после полугодового перерыва
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Литва в феврале возобновила закупки зерна из России после перерыва на полгода, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.
Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023 года, а в июле того же года была последняя поставка. Первая с того времени поставка произошла в феврале - было ввезено 12,2 тысячи тонн на 1,95 миллиона евро.
Одновременно нарастила импорт Латвия, которая в конце зимы купила у России 58,8 тысячи тонн зерна на 10 миллионов евро против 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро месяцем ранее.
В целом страны ЕС приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на 16,9 миллиона евро.
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При этом в марте Латвия запретила ввоз этой российской продукции, а ЕС опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на нее.