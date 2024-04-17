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Совфед одобрил закон о повышении НДПИ на золото - 17.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240417/zoloto-847459367.html
Совфед одобрил закон о повышении НДПИ на золото
Совфед одобрил закон о повышении НДПИ на золото - 17.04.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о повышении НДПИ на золото
Совет Федерации поддержал закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото с целью компенсировать потери федерального... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T13:16+0300
2024-04-17T13:16+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации поддержал закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото с целью компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта.Первоначальная версия закона предусматривала только переход от акцизных марок к цифровой маркировке табачных изделий. Однако во втором чтении Госдумой были поддержаны несколько изменений, включая введение повышающего коэффициента налога на добычу золота в размере 78 тысяч рублей за килограмм с 1 июня по 31 декабря текущего года.Заместитель министра финансов Алексей Сазанов объяснил, что эта мера принесет в бюджет до конца года 15 миллиардов рублей. Согласно Сазанову, продажи золота на внутреннем рынке выросли после отмены НДС на его продажу физическим лицам банками и введения экспортных пошлин, в то время как экспорт золота полностью упал. Введение повышающего коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых было согласовано Минфином с крупнейшими золотодобытчиками России. Закон должен вступить в силу с момента его официального опубликования, за исключением тех положений, для которых установлен иной срок.
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россия, совфед, золото, новости
Экономика, РОССИЯ, Совфед, золото, Новости
13:16 17.04.2024
 
Совфед одобрил закон о повышении НДПИ на золото

Совфед установил на июнь-декабрь повышающий коэффициент к НДПИ на золото

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации поддержал закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото с целью компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта.
Первоначальная версия закона предусматривала только переход от акцизных марок к цифровой маркировке табачных изделий. Однако во втором чтении Госдумой были поддержаны несколько изменений, включая введение повышающего коэффициента налога на добычу золота в размере 78 тысяч рублей за килограмм с 1 июня по 31 декабря текущего года.
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов объяснил, что эта мера принесет в бюджет до конца года 15 миллиардов рублей. Согласно Сазанову, продажи золота на внутреннем рынке выросли после отмены НДС на его продажу физическим лицам банками и введения экспортных пошлин, в то время как экспорт золота полностью упал.
Введение повышающего коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых было согласовано Минфином с крупнейшими золотодобытчиками России. Закон должен вступить в силу с момента его официального опубликования, за исключением тех положений, для которых установлен иной срок.
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