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В G7 назвали условие разморозки российских активов - 18.04.2024, ПРАЙМ
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В G7 назвали условие разморозки российских активов
В G7 назвали условие разморозки российских активов - 18.04.2024, ПРАЙМ
В G7 назвали условие разморозки российских активов
Страны "Большой семерки" намерены сохранить замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за урон в рамках... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T05:26+0300
2024-04-18T05:50+0300
g7
россия
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" намерены сохранить замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за урон в рамках украинского конфликта, говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне. "Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными", - указано в релизе по итогам встречи на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Кроме того, как говорится в документе, страны "семерки" приветствуют предложения ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов "в пользу Украины". "Мы также приветствуем предпринятые Великобританией и США шаги по остановке торговли российскими недрагоценными металлами на своих глобальных биржах металлов", - говорится в заявлении. Отмечается, что страны G7 планируют продолжить "работу над всеми возможными способами использования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины, в соответствии с международным правом" и национальными правовыми системами. Участники встречи также подтвердили намерение проинформировать лидеров стран "Большой семерки" о возможных способах использования активов РФ в интересах Украины на предстоящем саммите G7, который пройдет в июне в Италии. В среду министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на вопрос РИА Новости сообщил, что Париж готов найти "наилучший способ" использования доходов от замороженных активов России для поддержки Украины. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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g7, россия
G7, РОССИЯ
05:26 18.04.2024 (обновлено: 05:50 18.04.2024)
 
В G7 назвали условие разморозки российских активов

Страны G7 намерены оставить активы России замороженными до выплат за ущерб Киеву

© fotolia.com / vnovikov%Денежные купюры: евро и доллары
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" намерены сохранить замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за урон в рамках украинского конфликта, говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.
"Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными", - указано в релизе по итогам встречи на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Кроме того, как говорится в документе, страны "семерки" приветствуют предложения ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов "в пользу Украины".
"Мы также приветствуем предпринятые Великобританией и США шаги по остановке торговли российскими недрагоценными металлами на своих глобальных биржах металлов", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что страны G7 планируют продолжить "работу над всеми возможными способами использования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины, в соответствии с международным правом" и национальными правовыми системами.
Участники встречи также подтвердили намерение проинформировать лидеров стран "Большой семерки" о возможных способах использования активов РФ в интересах Украины на предстоящем саммите G7, который пройдет в июне в Италии.
В среду министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на вопрос РИА Новости сообщил, что Париж готов найти "наилучший способ" использования доходов от замороженных активов России для поддержки Украины.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
 
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