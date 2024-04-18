Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 ответит перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ, заявили в ГД - 18.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240418/aktivy-847487432.html
G7 ответит перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ, заявили в ГД
G7 ответит перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ, заявили в ГД - 18.04.2024, ПРАЙМ
G7 ответит перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ, заявили в ГД
Государствам "Большой семерки" придется ответить перед своим бизнесом за конфискацию российских активов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:32+0300
2024-04-18T10:32+0300
экономика
госдума
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Государствам "Большой семерки" придется ответить перед своим бизнесом за конфискацию российских активов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Ранее министры финансов и главы центробанков G7 в своем заявлении по итогам встречи в Вашингтоне указали, что страны "Большой семерки" хотят сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от РФ выплат за урон в рамках украинского конфликта. "Те, кто бросается в рамках G7 такими заявлениями, не осознают, что когда-то они будут отвечать перед своим бизнесом. Мир будет строиться на условиях победившей стороны. Поэтому ответственность за санкции будет возложена на тех, кто их ввел. Обычные европейские граждане, если мы говорим, что там демократия, имеют серьезные основания говорить против своих правительств", — заявил Говырин. Он добавил, что Москва проявляет феноменальную выдержку, но европейские политики не имеют понимания, что экономические интересы при любых обстоятельствах выше политических указаний. По словам Говырина, тот, кто начинает "рвать то, что еще не разорвано, не осознает, что большая политика так не делается, не осознает, что контакты остались и взаимные обязательства и связи остались". "Наш президент своим спокойствием показывает свою силу. Он дает понять, что наши деньги — это наши деньги, мы не позволим украсть наше имущество. С нашей стороны позиция всегда примирительная, в отличии от западных коллег, настроенных на усиление и углубление конфликта", — пояснил Говырин. Он также отметил, что БРИКС и ШОС объединятся против Запада, доверие к взаимодействию с западными странами будет стремительно снижаться. При этом БРИКС будет продолжать сбрасывать западные активы. "Отказались от "Северных потоков", началась деиндустриализация Германии, сейчас они теряют большую часть добавленной стоимости, кроме того, там прогрессирует голландская болезнь экономики. Там нет такого, как у нас — мы снизили цены на удобрения на внутреннем рынке, у нас урожайность пошла вверх", — добавил парламентарий. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
https://1prime.ru/20240418/svo-847487104.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, замороженные российские активы
Экономика, Госдума, замороженные российские активы
10:32 18.04.2024
 
G7 ответит перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ, заявили в ГД

Говырин: страны G7 ответят перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Государствам "Большой семерки" придется ответить перед своим бизнесом за конфискацию российских активов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Ранее министры финансов и главы центробанков G7 в своем заявлении по итогам встречи в Вашингтоне указали, что страны "Большой семерки" хотят сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от РФ выплат за урон в рамках украинского конфликта.
"Те, кто бросается в рамках G7 такими заявлениями, не осознают, что когда-то они будут отвечать перед своим бизнесом. Мир будет строиться на условиях победившей стороны. Поэтому ответственность за санкции будет возложена на тех, кто их ввел. Обычные европейские граждане, если мы говорим, что там демократия, имеют серьезные основания говорить против своих правительств", — заявил Говырин.
Он добавил, что Москва проявляет феноменальную выдержку, но европейские политики не имеют понимания, что экономические интересы при любых обстоятельствах выше политических указаний.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
AP: Украина получит лишь четверть от обещанных США денег
10:26
По словам Говырина, тот, кто начинает "рвать то, что еще не разорвано, не осознает, что большая политика так не делается, не осознает, что контакты остались и взаимные обязательства и связи остались".
"Наш президент своим спокойствием показывает свою силу. Он дает понять, что наши деньги — это наши деньги, мы не позволим украсть наше имущество. С нашей стороны позиция всегда примирительная, в отличии от западных коллег, настроенных на усиление и углубление конфликта", — пояснил Говырин.
Он также отметил, что БРИКС и ШОС объединятся против Запада, доверие к взаимодействию с западными странами будет стремительно снижаться. При этом БРИКС будет продолжать сбрасывать западные активы.
"Отказались от "Северных потоков", началась деиндустриализация Германии, сейчас они теряют большую часть добавленной стоимости, кроме того, там прогрессирует голландская болезнь экономики. Там нет такого, как у нас — мы снизили цены на удобрения на внутреннем рынке, у нас урожайность пошла вверх", — добавил парламентарий.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
 
ЭкономикаГосдумазамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала