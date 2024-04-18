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G7 ответит перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ, заявили в ГД
G7 ответит перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ, заявили в ГД - 18.04.2024, ПРАЙМ
G7 ответит перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ, заявили в ГД
Государствам "Большой семерки" придется ответить перед своим бизнесом за конфискацию российских активов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:32+0300
2024-04-18T10:32+0300
2024-04-18T10:32+0300
экономика
госдума
замороженные российские активы
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Государствам "Большой семерки" придется ответить перед своим бизнесом за конфискацию российских активов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Ранее министры финансов и главы центробанков G7 в своем заявлении по итогам встречи в Вашингтоне указали, что страны "Большой семерки" хотят сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от РФ выплат за урон в рамках украинского конфликта. "Те, кто бросается в рамках G7 такими заявлениями, не осознают, что когда-то они будут отвечать перед своим бизнесом. Мир будет строиться на условиях победившей стороны. Поэтому ответственность за санкции будет возложена на тех, кто их ввел. Обычные европейские граждане, если мы говорим, что там демократия, имеют серьезные основания говорить против своих правительств", — заявил Говырин. Он добавил, что Москва проявляет феноменальную выдержку, но европейские политики не имеют понимания, что экономические интересы при любых обстоятельствах выше политических указаний. По словам Говырина, тот, кто начинает "рвать то, что еще не разорвано, не осознает, что большая политика так не делается, не осознает, что контакты остались и взаимные обязательства и связи остались". "Наш президент своим спокойствием показывает свою силу. Он дает понять, что наши деньги — это наши деньги, мы не позволим украсть наше имущество. С нашей стороны позиция всегда примирительная, в отличии от западных коллег, настроенных на усиление и углубление конфликта", — пояснил Говырин. Он также отметил, что БРИКС и ШОС объединятся против Запада, доверие к взаимодействию с западными странами будет стремительно снижаться. При этом БРИКС будет продолжать сбрасывать западные активы. "Отказались от "Северных потоков", началась деиндустриализация Германии, сейчас они теряют большую часть добавленной стоимости, кроме того, там прогрессирует голландская болезнь экономики. Там нет такого, как у нас — мы снизили цены на удобрения на внутреннем рынке, у нас урожайность пошла вверх", — добавил парламентарий. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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госдума, замороженные российские активы
Экономика, Госдума, замороженные российские активы
G7 ответит перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ, заявили в ГД
Говырин: страны G7 ответят перед своим бизнесом за конфискацию активов РФ
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Государствам "Большой семерки" придется ответить перед своим бизнесом за конфискацию российских активов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Ранее министры финансов и главы центробанков G7 в своем заявлении по итогам встречи в Вашингтоне указали, что страны "Большой семерки" хотят сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от РФ выплат за урон в рамках украинского конфликта.
"Те, кто бросается в рамках G7 такими заявлениями, не осознают, что когда-то они будут отвечать перед своим бизнесом. Мир будет строиться на условиях победившей стороны. Поэтому ответственность за санкции будет возложена на тех, кто их ввел. Обычные европейские граждане, если мы говорим, что там демократия, имеют серьезные основания говорить против своих правительств", — заявил Говырин.
Он добавил, что Москва проявляет феноменальную выдержку, но европейские политики не имеют понимания, что экономические интересы при любых обстоятельствах выше политических указаний.
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По словам Говырина, тот, кто начинает "рвать то, что еще не разорвано, не осознает, что большая политика так не делается, не осознает, что контакты остались и взаимные обязательства и связи остались".
"Наш президент своим спокойствием показывает свою силу. Он дает понять, что наши деньги — это наши деньги, мы не позволим украсть наше имущество. С нашей стороны позиция всегда примирительная, в отличии от западных коллег, настроенных на усиление и углубление конфликта", — пояснил Говырин.
Он также отметил, что БРИКС и ШОС объединятся против Запада, доверие к взаимодействию с западными странами будет стремительно снижаться. При этом БРИКС будет продолжать сбрасывать западные активы.
"Отказались от "Северных потоков", началась деиндустриализация Германии, сейчас они теряют большую часть добавленной стоимости, кроме того, там прогрессирует голландская болезнь экономики. Там нет такого, как у нас — мы снизили цены на удобрения на внутреннем рынке, у нас урожайность пошла вверх", — добавил парламентарий.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.