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Российские компании представили аналог платформ от SAP и Oracle

Российские компании представили аналог платформ от SAP и Oracle - 18.04.2024, ПРАЙМ

Российские компании представили аналог платформ от SAP и Oracle

Компании "Лаб СП" и "Фактор-ТС" представили отечественную платформу для бизнеса Integration Gears, которая станет аналогом решений от SAP, IBM и Oracle: она... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T18:22+0300

2024-04-18T18:22+0300

2024-04-18T18:22+0300

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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Компании "Лаб СП" и "Фактор-ТС" представили отечественную платформу для бизнеса Integration Gears, которая станет аналогом решений от SAP, IBM и Oracle: она позволит компаниям интегрировать корпоративные приложения в едином контуре, рассказал генеральный директор "Лаб СП" Павел Деверилин. "Для крупного бизнеса - а таргетируемся мы исключительно в крупный бизнес - для крупного бизнеса платформы, которая полностью удовлетворяла бы потребности, на сегодняшний день нет. ... И наша совместная работа с "Фактор-ТС" как раз направлена на то, чтобы эту платформу дать и помочь компаниям решить эту важную, сложную технологическую задачу, несмотря на то, что никто о ней широко так не говорит", - сказал Деверилин на пресс-конференции, посвященной запуску интеграционной платформы. Он отметил, что сейчас рынок интеграций в России оценивается в 7-10 миллиардов рублей - и платформа Integration Gears может занять 25% рынка, то есть не менее 2 миллиардов рублей. "Решение такого уровня, как были у SAP, IBM и Oracle, – серьезная задача для всего отечественного рынка. И мы с коллегами из "Лаб СП" приложим все усилия для дальнейшего развития безопасной и качественной интеграционной платформы для крупного бизнеса, которая будет полноценной альтернативой корпоративным системам ушедших вендоров", - прокомментировал первый заместитель генерального директора "Фактор-ТС" Дмитрий Ляхов. Разработчики уже согласовали план развития платформы на ближайшие два года. "Лаб СП" планирует инвестировать в этот проект порядка 100 миллионов рублей. Интеграционную платформу уже протестировала IT-команда российского представительства Knauf. Помимо этого, обсуждаются идеи интеграции и с другими компаниями. "Сейчас большое количество компаний из совершенно разных отраслей: у нас есть нефтянка, у нас есть энергетика, у нас есть товары народного потребления, у нас есть ритейл, металлургов очень много, с которыми мы ведем очень активный, предметный разговор" - рассказал Деверилин в беседе с корреспондентом РИА Новости. Он добавил, что в 2024-2025 годах фокус будет на российском рынке. Следующим этапом развития могут стать страны СНГ - к примеру, Казахстан, где сейчас идет активное развитие. "И как уже третий этап, когда мы получим платформу уже в полном ее объеме, я не исключаю выхода на международные рынки. Ну, тут все будет очень сильно от геополитики зависеть, поэтому если все останется так, как есть, то это Азия и понятные регионы. Но туда выходить именно с какой-то фазой роста не очень эффективно, поэтому мы расти и становиться будем здесь", - добавил Деверилин. В марте 2022 года немецкие производители программного обеспечения для организаций SAP, IBM и Oracle остановили свою деятельность на территории России. С марта 2024 года SAP прекратил доступ клиентов из России к своим облачным услугам.

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