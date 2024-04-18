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Эксперт ожидает трехкратного роста рынка аренды жилья в России
Эксперт ожидает трехкратного роста рынка аренды жилья в России - 18.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт ожидает трехкратного роста рынка аренды жилья в России
Рынок аренды жилья в России в ближайшие годы может вырасти втрое, считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T12:10+0300
2024-04-18T12:10+0300
2024-04-18T12:42+0300
экономика
аренда
недвижимость
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рынок аренды жилья в России в ближайшие годы может вырасти втрое, считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко."На протяжении ближайших двух-трех лет, если все будет развиваться так, как развивается <...>, рынок вырастет при оптимистичной оценке в два с половиной - три раза, при пессимистичной - в два раза", - рассказал он на конференции.Рост ожидается как по объему сделок и платежей, так и по объему вовлеченных объектов недвижимости, пояснил Онищенко. Следовательно, будет рост и с точки зрения консолидации денег, поступающих в бюджет в виде налогов от аренды.Росту рынка аренды в том числе будет способствовать развитие внутреннего туризма, уточнил он.Объем рынка аренды оценивается в 230-240 миллиардов рублей, количество объектов - в 320-350 тысяч, уточнил Онищенко.
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аренда, недвижимость
Экономика, аренда, Недвижимость
Эксперт ожидает трехкратного роста рынка аренды жилья в России
Эксперт Онищенко: рынок аренды в России может вырасти втрое
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рынок аренды жилья в России в ближайшие годы может вырасти втрое, считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко.
"На протяжении ближайших двух-трех лет, если все будет развиваться так, как развивается <...>, рынок вырастет при оптимистичной оценке в два с половиной - три раза, при пессимистичной - в два раза", - рассказал он на конференции.
Рост ожидается как по объему сделок и платежей, так и по объему вовлеченных объектов недвижимости, пояснил Онищенко. Следовательно, будет рост и с точки зрения консолидации денег, поступающих в бюджет в виде налогов от аренды.
Росту рынка аренды в том числе будет способствовать развитие внутреннего туризма, уточнил он.
Объем рынка аренды оценивается в 230-240 миллиардов рублей, количество объектов - в 320-350 тысяч, уточнил Онищенко.
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