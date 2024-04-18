https://1prime.ru/20240418/arenda-847492418.html

Эксперт ожидает трехкратного роста рынка аренды жилья в России

Эксперт ожидает трехкратного роста рынка аренды жилья в России - 18.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт ожидает трехкратного роста рынка аренды жилья в России

Рынок аренды жилья в России в ближайшие годы может вырасти втрое, считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T12:10+0300

2024-04-18T12:10+0300

2024-04-18T12:42+0300

экономика

аренда

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/83409/80/834098075_0:148:3082:1882_1920x0_80_0_0_674a39579c25c6126ab7c34b958b2ed0.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рынок аренды жилья в России в ближайшие годы может вырасти втрое, считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко."На протяжении ближайших двух-трех лет, если все будет развиваться так, как развивается <...>, рынок вырастет при оптимистичной оценке в два с половиной - три раза, при пессимистичной - в два раза", - рассказал он на конференции.Рост ожидается как по объему сделок и платежей, так и по объему вовлеченных объектов недвижимости, пояснил Онищенко. Следовательно, будет рост и с точки зрения консолидации денег, поступающих в бюджет в виде налогов от аренды.Росту рынка аренды в том числе будет способствовать развитие внутреннего туризма, уточнил он.Объем рынка аренды оценивается в 230-240 миллиардов рублей, количество объектов - в 320-350 тысяч, уточнил Онищенко.

https://1prime.ru/20240411/ipoteka-847297819.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аренда, недвижимость