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Эксперт спрогнозировал подорожание аренды жилья в столице в этом году

Эксперт спрогнозировал подорожание аренды жилья в столице в этом году - 18.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал подорожание аренды жилья в столице в этом году

Стоимость аренды недвижимости в 2024 году вырастет на треть, предположил менеджер по работе с ключевыми партнерами "Авито Недвижимости" Геннадий Любарский. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T14:44+0300

2024-04-18T14:44+0300

2024-04-18T14:45+0300

аренда жилья

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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Стоимость аренды недвижимости в 2024 году вырастет на треть, предположил менеджер по работе с ключевыми партнерами "Авито Недвижимости" Геннадий Любарский."В этом году допускаем рост до 15%, все говорит о том, что, скорее всего, он будет", — отметил Любарский. Он уточнил, что может подорожать как долгосрочная, так и краткосрочная. В прошлом году цены увеличились на 30 процентов, добавил эксперт.При этом он указал, что на рынке аренды ожидается нехватка предложения.Любарский также сообщил, что сезонность влияет на выбор категории аренды: краткосрочную или долгосрочную.Ранее РБК писал, что в Москве снизились реальные цены на новостройки. Они подорожали лишь на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции.

https://1prime.ru/20240412/finland-847331142.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аренда жилья