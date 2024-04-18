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Эксперт спрогнозировал подорожание аренды жилья в столице в этом году
Эксперт спрогнозировал подорожание аренды жилья в столице в этом году - 18.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал подорожание аренды жилья в столице в этом году
Стоимость аренды недвижимости в 2024 году вырастет на треть, предположил менеджер по работе с ключевыми партнерами "Авито Недвижимости" Геннадий Любарский. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T14:44+0300
2024-04-18T14:44+0300
2024-04-18T14:45+0300
аренда жилья
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Стоимость аренды недвижимости в 2024 году вырастет на треть, предположил менеджер по работе с ключевыми партнерами "Авито Недвижимости" Геннадий Любарский."В этом году допускаем рост до 15%, все говорит о том, что, скорее всего, он будет", — отметил Любарский. Он уточнил, что может подорожать как долгосрочная, так и краткосрочная. В прошлом году цены увеличились на 30 процентов, добавил эксперт.При этом он указал, что на рынке аренды ожидается нехватка предложения.Любарский также сообщил, что сезонность влияет на выбор категории аренды: краткосрочную или долгосрочную.Ранее РБК писал, что в Москве снизились реальные цены на новостройки. Они подорожали лишь на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции.
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аренда жилья
Эксперт спрогнозировал подорожание аренды жилья в столице в этом году
Эксперт Любарский: аренда жилья в Москве в 2024 году подорожает на 15 процентов
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Стоимость аренды недвижимости в 2024 году вырастет на треть, предположил менеджер по работе с ключевыми партнерами "Авито Недвижимости" Геннадий Любарский.
"В этом году допускаем рост до 15%, все говорит о том, что, скорее всего, он будет", — отметил Любарский.
Он уточнил, что может подорожать как долгосрочная, так и краткосрочная. В прошлом году цены увеличились на 30 процентов, добавил эксперт.
При этом он указал, что на рынке аренды ожидается нехватка предложения.
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Любарский также сообщил, что сезонность влияет на выбор категории аренды: краткосрочную или долгосрочную.
Ранее РБК
писал, что в Москве снизились реальные цены на новостройки. Они подорожали лишь на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции.