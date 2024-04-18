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Еще девятерых энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 млрд рублей

Еще девятерых энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 млрд рублей - 18.04.2024, ПРАЙМ

Еще девятерых энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 млрд рублей

Еще девятерых энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, указала РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T22:59+0300

2024-04-18T22:59+0300

2024-04-18T23:10+0300

хищение средств

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МАХАЧКАЛА, 18 апр — ПРАЙМ. Еще девятерых энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, указала РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева."Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще девятерым фигурантам. Всем на два месяца, по 18 июня", – отметила Мамаева. Ранее по данному делу в этом же районе арестовали более 15 энергетиков, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев. Источник в компании "Россети Северный Кавказ" сообщил РИА Новости, что среди арестованных — руководитель городских электрических сетей Дербента Иса Рагимов и заместитель начальника управления по сбыту "Дагэнерго" Насыр Абдуллаев.Как указало следствие, с 2010 по 2021 год обвиняемые завысили объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии и тем самым похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа".

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хищение средств