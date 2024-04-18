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Эксперт: финны умолчали, сколько аварий было с российскими танкерами - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперт: финны умолчали, сколько аварий было с российскими танкерами
Эксперт: финны умолчали, сколько аварий было с российскими танкерами - 18.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт: финны умолчали, сколько аварий было с российскими танкерами
Опасения финской стороны о якобы появившемся риске экологической катастрофы в Финском заливе из-за российских танкеров с нефтью безосновательны, заявил эксперт... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T16:00+0300
2024-04-18T16:00+0300
финляндия
нефтяные танкеры
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Опасения финской стороны о якобы появившемся риске экологической катастрофы в Финском заливе из-за российских танкеров с нефтью безосновательны, заявил эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов в эфире радио Sputnik.Ранее финские пограничники, которые отвечают за восстановление природы после экологических катастроф в Финском заливе, написали в социальной сети Х о том, что якобы старые российские танкеры с "черным золотом" могут навредить окружающей среде."А финны не сказали, сколько аварий было с танкерами и где они происходили? Не сказали, умолчали. Так вот я скажу: самые крупные аварии были на Аляске, в Средиземном море. А в России серьезных аварий с танкерами не было вообще. И пока их нет, нечего заниматься пустыми разговорами. Предостерегать можно сколько угодно, только толку от таких предостережений нет", – отметил аналитик.Авария танкера компании Exxon "Эксон Валдиз" у берегов Аляски произошла 23 марта 1989 года. В результате катастрофы около 10,8 миллионов галлонов нефти вылилось в море, образовав нефтяное пятно в 28 тысяч квадратных километров.Хуршудов уточнил, что Россия на севере пользуется новыми танкерами ледового класса. По его словам, их двойной корпус предотвращает разлив нефти в море. Он добавил, что в Финском заливе нет проблемы с замерзанием, так как ледокол способен открыть путь.В феврале 2021 года в Средиземном море произошла экологическая катастрофа в результате разлива нефти. После сильного шторма на пляжи вдоль 160-километрового участка побережья Израиля от Рош-Ханикры до Ашкелона выбросило от десятков до сотен тонн смолы. Многочисленные морские животные были обнаружены выброшенными на берег и покрытыми черной липкой пленкой. Управление природы и парков Израиля назвало загрязнение морской среды худшим стихийным бедствием за последние годы.
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финляндия, нефтяные танкеры
ФИНЛЯНДИЯ, нефтяные танкеры
16:00 18.04.2024
 
Эксперт: финны умолчали, сколько аварий было с российскими танкерами

Хуршудов: от слов финнов про угрозу катастрофы из-за танкеров России толку нет

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Опасения финской стороны о якобы появившемся риске экологической катастрофы в Финском заливе из-за российских танкеров с нефтью безосновательны, заявил эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов в эфире радио Sputnik.
Ранее финские пограничники, которые отвечают за восстановление природы после экологических катастроф в Финском заливе, написали в социальной сети Х о том, что якобы старые российские танкеры с "черным золотом" могут навредить окружающей среде.
"А финны не сказали, сколько аварий было с танкерами и где они происходили? Не сказали, умолчали. Так вот я скажу: самые крупные аварии были на Аляске, в Средиземном море. А в России серьезных аварий с танкерами не было вообще. И пока их нет, нечего заниматься пустыми разговорами. Предостерегать можно сколько угодно, только толку от таких предостережений нет", – отметил аналитик.
Авария танкера компании Exxon "Эксон Валдиз" у берегов Аляски произошла 23 марта 1989 года. В результате катастрофы около 10,8 миллионов галлонов нефти вылилось в море, образовав нефтяное пятно в 28 тысяч квадратных километров.
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Хуршудов уточнил, что Россия на севере пользуется новыми танкерами ледового класса. По его словам, их двойной корпус предотвращает разлив нефти в море.
Он добавил, что в Финском заливе нет проблемы с замерзанием, так как ледокол способен открыть путь.
В феврале 2021 года в Средиземном море произошла экологическая катастрофа в результате разлива нефти. После сильного шторма на пляжи вдоль 160-километрового участка побережья Израиля от Рош-Ханикры до Ашкелона выбросило от десятков до сотен тонн смолы. Многочисленные морские животные были обнаружены выброшенными на берег и покрытыми черной липкой пленкой. Управление природы и парков Израиля назвало загрязнение морской среды худшим стихийным бедствием за последние годы.
 
ФИНЛЯНДИЯнефтяные танкеры
 
 
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