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В МВФ призвали центробанки Азии избегать зависимости от шагов ФРС США

В МВФ призвали центробанки Азии избегать зависимости от шагов ФРС США - 18.04.2024, ПРАЙМ

В МВФ призвали центробанки Азии избегать зависимости от шагов ФРС США

Центральным банкам Азии следует избегать зависимости от ожидаемых действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку это может подорвать стабильность... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T17:18+0300

2024-04-18T17:18+0300

2024-04-18T17:18+0300

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ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Центральным банкам Азии следует избегать зависимости от ожидаемых действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку это может подорвать стабильность цен в их собственных странах, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Мы рекомендуем азиатским центральным банкам сфокусироваться на собственной инфляции и избегать принятия решений, которые чрезмерно зависят от ожидаемых действий Федрезерва", - говорится в опубликованном документе МВФ. В фонде также отметили, что если монетарные регуляторы региона будут слишком близко следовать за ФРС, они могут подорвать ценовую стабильность в своих странах. Кроме того, как указали в МВФ, процентные ставки США оказывают "сильное и немедленное" воздействие на финансовые условия и ставки в Азии.

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