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В МВФ призвали центробанки Азии избегать зависимости от шагов ФРС США
В МВФ призвали центробанки Азии избегать зависимости от шагов ФРС США - 18.04.2024, ПРАЙМ
В МВФ призвали центробанки Азии избегать зависимости от шагов ФРС США
Центральным банкам Азии следует избегать зависимости от ожидаемых действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку это может подорвать стабильность... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T17:18+0300
2024-04-18T17:18+0300
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ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Центральным банкам Азии следует избегать зависимости от ожидаемых действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку это может подорвать стабильность цен в их собственных странах, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Мы рекомендуем азиатским центральным банкам сфокусироваться на собственной инфляции и избегать принятия решений, которые чрезмерно зависят от ожидаемых действий Федрезерва", - говорится в опубликованном документе МВФ. В фонде также отметили, что если монетарные регуляторы региона будут слишком близко следовать за ФРС, они могут подорвать ценовую стабильность в своих странах. Кроме того, как указали в МВФ, процентные ставки США оказывают "сильное и немедленное" воздействие на финансовые условия и ставки в Азии.
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мвф, азия, фрс сша
Экономика, МВФ, АЗИЯ, ФРС США
В МВФ призвали центробанки Азии избегать зависимости от шагов ФРС США
МВФ: Азии нужно избегать зависимости от шагов ФРС США ради стабильности цен
ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Центральным банкам Азии следует избегать зависимости от ожидаемых действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку это может подорвать стабильность цен в их собственных странах, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Мы рекомендуем азиатским центральным банкам сфокусироваться на собственной инфляции и избегать принятия решений, которые чрезмерно зависят от ожидаемых действий Федрезерва", - говорится в опубликованном документе МВФ.
В фонде также отметили, что если монетарные регуляторы региона будут слишком близко следовать за ФРС, они могут подорвать ценовую стабильность в своих странах.
Кроме того, как указали в МВФ, процентные ставки США оказывают "сильное и немедленное" воздействие на финансовые условия и ставки в Азии.
Глава МВФ раскрыла, как США получили выгоду от роста цен на энергоносители