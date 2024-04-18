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ЦБ планирует запустить эксперимент по видеоидентификации в банках

ЦБ планирует запустить эксперимент по видеоидентификации в банках - 18.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ планирует запустить эксперимент по видеоидентификации в банках

Банк России планирует в этом году в рамках эксперимента запустить возможность видеоидентификации клиентов банков, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова, выступая на | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T13:44+0300

2024-04-18T13:44+0300

2024-04-18T13:44+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Банк России планирует в этом году в рамках эксперимента запустить возможность видеоидентификации клиентов банков, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова, выступая на конференции Data Fusion. "Что делает регулятор, чтобы дать возможность использовать видеоидентификацию. У нас практически уже готовы изменения в 115 закон … и планируем в этом году запустить в рамках экспериментально-правового режима возможность использования видеоидентификации", - сказала она. В настоящее время действующее законодательство не позволяет банкам проводить удаленную идентификацию новых клиентов с использованием различных технических средств, включая средства видеосвязи. При этом банки могут использовать технологии видеоконференцсвязи для аутентификации (подтверждения личности) уже находящихся на обслуживании клиентов. В материалах на сайте ЦБ значится, что использование видеоконференцсвязи для дистанционной идентификации требует самой тщательной предметной проработки с учетом необходимости нивелирования присущих данной технологии рисков, в частности рисков попыток подлога необходимой информации (дипфейков), и обеспечения максимальной безопасности для граждан.

https://1prime.ru/20240417/nadbavki-847470531.html

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