Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Forbes: российские банки попросили отложить отказ от зарубежного софта - 18.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240418/banki-847487816.html
Forbes: российские банки попросили отложить отказ от зарубежного софта
Forbes: российские банки попросили отложить отказ от зарубежного софта - 18.04.2024, ПРАЙМ
Forbes: российские банки попросили отложить отказ от зарубежного софта
Российские банки обратились к правительству с просьбой продлить сроки перехода на отечественное программное обеспечение в рамках импортозамещения, так как не... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:42+0300
2024-04-18T10:49+0300
россия
банки
по
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_59588c8931da321d4b5bb0c250baaeb5.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российские банки обратились к правительству с просьбой продлить сроки перехода на отечественное программное обеспечение в рамках импортозамещения, так как не хватает необходимых IT-решений, пишет Forbes.Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, банки должны отказаться от программного обеспечения, разработанного недружественными странами, к 1 января 2025 года. Однако разработчикам не хватает времени для создания продуктов к этому сроку, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, крупнейшие российские компании в сфере энергетики и транспорта также сталкиваются с похожей проблемой. Согласно заявлению Ассоциации банков России (АБР), требования к банкам должны быть смягчены на период разработки и внедрения программного обеспечения.В публикации также отмечается, что среди недостающих решений, которые не успевают создать российские разработчики, упоминаются межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений и брандмауэры. Сейчас крупные организации используют зарубежные решения, так как отечественные аналоги менее производительны и обходятся дороже.Банки также сталкиваются с проблемой включения программного обеспечения в реестры Министерства цифровых технологий, что ограничивает их выбор. Разработчики считают, что выполнить требования законодательства к установленным срокам невозможно из-за кадрового дефицита и долгого бюрократического процесса, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240417/misselling-847436979.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c6ebbc21a9365d7e85d3c084a118591f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, по, новости
РОССИЯ, Банки, ПО, Новости
10:42 18.04.2024 (обновлено: 10:49 18.04.2024)
 
Forbes: российские банки попросили отложить отказ от зарубежного софта

Forbes: российские банки просят продлить сроки перехода на отечественный софт

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
© Unsplah/Headway
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российские банки обратились к правительству с просьбой продлить сроки перехода на отечественное программное обеспечение в рамках импортозамещения, так как не хватает необходимых IT-решений, пишет Forbes.
Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, банки должны отказаться от программного обеспечения, разработанного недружественными странами, к 1 января 2025 года. Однако разработчикам не хватает времени для создания продуктов к этому сроку, отмечается в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, крупнейшие российские компании в сфере энергетики и транспорта также сталкиваются с похожей проблемой. Согласно заявлению Ассоциации банков России (АБР), требования к банкам должны быть смягчены на период разработки и внедрения программного обеспечения.
В публикации также отмечается, что среди недостающих решений, которые не успевают создать российские разработчики, упоминаются межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений и брандмауэры. Сейчас крупные организации используют зарубежные решения, так как отечественные аналоги менее производительны и обходятся дороже.
Банки также сталкиваются с проблемой включения программного обеспечения в реестры Министерства цифровых технологий, что ограничивает их выбор. Разработчики считают, что выполнить требования законодательства к установленным срокам невозможно из-за кадрового дефицита и долгого бюрократического процесса, заключили в издании.
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Грязные игры: как банки обманывают доверие россиян
Вчера, 04:04
 
РОССИЯБанкиПОНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала