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Forbes: российские банки попросили отложить отказ от зарубежного софта

Forbes: российские банки попросили отложить отказ от зарубежного софта - 18.04.2024, ПРАЙМ

Forbes: российские банки попросили отложить отказ от зарубежного софта

Российские банки обратились к правительству с просьбой продлить сроки перехода на отечественное программное обеспечение в рамках импортозамещения, так как не... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T10:42+0300

2024-04-18T10:42+0300

2024-04-18T10:49+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российские банки обратились к правительству с просьбой продлить сроки перехода на отечественное программное обеспечение в рамках импортозамещения, так как не хватает необходимых IT-решений, пишет Forbes.Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, банки должны отказаться от программного обеспечения, разработанного недружественными странами, к 1 января 2025 года. Однако разработчикам не хватает времени для создания продуктов к этому сроку, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, крупнейшие российские компании в сфере энергетики и транспорта также сталкиваются с похожей проблемой. Согласно заявлению Ассоциации банков России (АБР), требования к банкам должны быть смягчены на период разработки и внедрения программного обеспечения.В публикации также отмечается, что среди недостающих решений, которые не успевают создать российские разработчики, упоминаются межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений и брандмауэры. Сейчас крупные организации используют зарубежные решения, так как отечественные аналоги менее производительны и обходятся дороже.Банки также сталкиваются с проблемой включения программного обеспечения в реестры Министерства цифровых технологий, что ограничивает их выбор. Разработчики считают, что выполнить требования законодательства к установленным срокам невозможно из-за кадрового дефицита и долгого бюрократического процесса, заключили в издании.

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