https://1prime.ru/20240418/bankrotstvo-847507795.html
"Москвич" отрицает обстоятельства банкротства
"Москвич" отрицает обстоятельства банкротства - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Москвич" отрицает обстоятельства банкротства
Пресс-служба компании "Москвич" отрицает банкротство завода "Москвич". | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T23:01+0300
2024-04-18T23:01+0300
2024-04-18T23:05+0300
москвич
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_0:131:3238:1952_1920x0_80_0_0_a115648730aa1c9b6fda26969bf68fda.jpg
МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Пресс-служба компании "Москвич" отрицает банкротство завода "Москвич".Ранее на Федресурсе опубликовали намерение "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании завода "Москвич" несостоятельным из-за наличия признаков банкротства. "АО МАЗ "Москвич" полностью отрицает обстоятельства банкротства, обращает внимание, что опубликованное от лица "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ "Москвич" является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода. Обстоятельства банкротства АО МАЗ "Москвич" отсутствуют", — указывается в заявлении. Сведения о предъявлении иностранным контрагентом исполнительного листа согласно закону у "Москвича" отсутствуют. Завод планирует реализовать право на обжалование вынесенных судебных актов в установленном порядке. В пресс-службе добавили, что считают действия "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" "недобросовестными". Их цель не решить спорт, а подорвать авторитет компании, заключили в компании "Москвич".
https://1prime.ru/20240330/citroen--846865270.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_24b79e84eaf9af8967a1ba470e264b13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москвич, банкротство
"Москвич" отрицает обстоятельства банкротства
"Москвич" об информации о банкротстве: это подрыв деловой репутации
МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Пресс-служба компании "Москвич" отрицает банкротство завода "Москвич".
Ранее на Федресурсе опубликовали намерение "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании завода "Москвич" несостоятельным из-за наличия признаков банкротства.
"АО МАЗ "Москвич" полностью отрицает обстоятельства банкротства, обращает внимание, что опубликованное от лица "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ "Москвич" является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода. Обстоятельства банкротства АО МАЗ "Москвич" отсутствуют", — указывается в заявлении.
Назло "Москвичу": на что способен Citroen за четыре миллиона
Сведения о предъявлении иностранным контрагентом исполнительного листа согласно закону у "Москвича" отсутствуют. Завод планирует реализовать право на обжалование вынесенных судебных актов в установленном порядке.
В пресс-службе добавили, что считают действия "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" "недобросовестными". Их цель не решить спорт, а подорвать авторитет компании, заключили в компании "Москвич".