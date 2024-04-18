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"Москвич" отрицает обстоятельства банкротства - 18.04.2024, ПРАЙМ
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"Москвич" отрицает обстоятельства банкротства
"Москвич" отрицает обстоятельства банкротства - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Москвич" отрицает обстоятельства банкротства
Пресс-служба компании "Москвич" отрицает банкротство завода "Москвич". | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T23:01+0300
2024-04-18T23:05+0300
москвич
банкротство
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Пресс-служба компании "Москвич" отрицает банкротство завода "Москвич".Ранее на Федресурсе опубликовали намерение "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании завода "Москвич" несостоятельным из-за наличия признаков банкротства. "АО МАЗ "Москвич" полностью отрицает обстоятельства банкротства, обращает внимание, что опубликованное от лица "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ "Москвич" является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода. Обстоятельства банкротства АО МАЗ "Москвич" отсутствуют", — указывается в заявлении. Сведения о предъявлении иностранным контрагентом исполнительного листа согласно закону у "Москвича" отсутствуют. Завод планирует реализовать право на обжалование вынесенных судебных актов в установленном порядке. В пресс-службе добавили, что считают действия "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" "недобросовестными". Их цель не решить спорт, а подорвать авторитет компании, заключили в компании "Москвич".
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москвич, банкротство
Москвич, банкротство
23:01 18.04.2024 (обновлено: 23:05 18.04.2024)
 
"Москвич" отрицает обстоятельства банкротства

"Москвич" об информации о банкротстве: это подрыв деловой репутации

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВывеска с эмблемой завода "Москвич"
Вывеска с эмблемой завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Пресс-служба компании "Москвич" отрицает банкротство завода "Москвич".
Ранее на Федресурсе опубликовали намерение "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании завода "Москвич" несостоятельным из-за наличия признаков банкротства.
"АО МАЗ "Москвич" полностью отрицает обстоятельства банкротства, обращает внимание, что опубликованное от лица "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ "Москвич" является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода. Обстоятельства банкротства АО МАЗ "Москвич" отсутствуют", — указывается в заявлении.
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Сведения о предъявлении иностранным контрагентом исполнительного листа согласно закону у "Москвича" отсутствуют. Завод планирует реализовать право на обжалование вынесенных судебных актов в установленном порядке.
В пресс-службе добавили, что считают действия "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" "недобросовестными". Их цель не решить спорт, а подорвать авторитет компании, заключили в компании "Москвич".
 
Москвичбанкротство
 
 
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