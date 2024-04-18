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ВЭБ предложил меры для решения проблемы бедности - 18.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240418/bednost-847491513.html
ВЭБ предложил меры для решения проблемы бедности
ВЭБ предложил меры для решения проблемы бедности - 18.04.2024, ПРАЙМ
ВЭБ предложил меры для решения проблемы бедности
Эксперты ВЭБа предложили ряд мер для решения проблемы бедности в России, в том числе изменение способа расчета прожиточного минимума и подхода к индексации... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:49+0300
2024-04-18T11:49+0300
экономика
россия
бедность
вэб
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Эксперты ВЭБа предложили ряд мер для решения проблемы бедности в России, в том числе изменение способа расчета прожиточного минимума и подхода к индексации пенсий, а также введение единого пособия для малоимущих бездетных граждан, говорится в материалах института исследований и экспертизы ВЭБа. По предварительным данным Росстата, уровень бедности в России в прошлом году обновил исторический минимум и составил 9,3%. Это значит, что 13,5 миллионов человек имели доходы ниже границы бедности. "Дополнительные меры поддержки в оптимистичном сценарии позволят практически полностью решить проблему бедности", - сказано в материалах ВЭБа. Так, эксперты ВЭБа предлагают в 2026-2030 годах повысить прожиточный минимум до стоимости фиксированного набора товаров и услуг, который содержит более дорогие и качественные товары и большее их количество в сравнении с минимальной корзиной. Это позволит расширить круг поддерживаемых граждан в рамках социальных программ и увеличит размер социальной поддержки, поясняют авторы. Индексацию пенсий эксперты предлагают проводить в соответствии с темпом роста зарплаты, а индексацию для работающих пенсионеров - с темпом индексации для неработающих пенсионеров. Сейчас индексация проводится не реже одного раза в год, а ее параметры зависят от инфляции и МРОТ. Дополнительно предлагается ввести единое пособие для нуждающихся граждан без детей для повышения их доходов до прожиточного минимума. Пособие предлагается выплачивать на принципах обусловленности (социальный контракт). Доля малоимущих граждан, не охваченных мерами поддержки, снизится почти до нуля, полагают в ВЭБе. Стоимость этой меры, по оценкам экспертов, составляет 300 миллиардов рублей в год в начале реформы и далее в среднем по 200 миллиардов рублей в год. Эти инициативы, как сказано в материалах, позволят достичь роста реальных располагаемых доходов населения на 4,7% в год в среднем за период до 2035 года и 4,1% – в 2036–2050 годы, а также снизить уровень бедности вдвое после 2030 года. По данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,4% после спада на 1% в 2022 году. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2024 году доходы населения вырастут на 2,7%, в 2025 году - на 2,6%. Президент РФ Владимир Путин в конце февраля в послании Федеральному собранию заявил, что проблема бедности все еще является острой для России. Он поручил правительству принять меры для снижения к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%, уровня бедности многодетных семей - до 12% и ниже.
https://1prime.ru/20240418/ekonomika-847481177.html
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россия, бедность, вэб
Экономика, РОССИЯ, бедность, ВЭБ
11:49 18.04.2024
 
ВЭБ предложил меры для решения проблемы бедности

Эксперты ВЭБа предложили меры для решения проблемы бедности в России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Эксперты ВЭБа предложили ряд мер для решения проблемы бедности в России, в том числе изменение способа расчета прожиточного минимума и подхода к индексации пенсий, а также введение единого пособия для малоимущих бездетных граждан, говорится в материалах института исследований и экспертизы ВЭБа.
По предварительным данным Росстата, уровень бедности в России в прошлом году обновил исторический минимум и составил 9,3%. Это значит, что 13,5 миллионов человек имели доходы ниже границы бедности.
"Дополнительные меры поддержки в оптимистичном сценарии позволят практически полностью решить проблему бедности", - сказано в материалах ВЭБа.
Так, эксперты ВЭБа предлагают в 2026-2030 годах повысить прожиточный минимум до стоимости фиксированного набора товаров и услуг, который содержит более дорогие и качественные товары и большее их количество в сравнении с минимальной корзиной. Это позволит расширить круг поддерживаемых граждан в рамках социальных программ и увеличит размер социальной поддержки, поясняют авторы.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
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08:37
Индексацию пенсий эксперты предлагают проводить в соответствии с темпом роста зарплаты, а индексацию для работающих пенсионеров - с темпом индексации для неработающих пенсионеров. Сейчас индексация проводится не реже одного раза в год, а ее параметры зависят от инфляции и МРОТ.
Дополнительно предлагается ввести единое пособие для нуждающихся граждан без детей для повышения их доходов до прожиточного минимума. Пособие предлагается выплачивать на принципах обусловленности (социальный контракт). Доля малоимущих граждан, не охваченных мерами поддержки, снизится почти до нуля, полагают в ВЭБе. Стоимость этой меры, по оценкам экспертов, составляет 300 миллиардов рублей в год в начале реформы и далее в среднем по 200 миллиардов рублей в год.
Эти инициативы, как сказано в материалах, позволят достичь роста реальных располагаемых доходов населения на 4,7% в год в среднем за период до 2035 года и 4,1% – в 2036–2050 годы, а также снизить уровень бедности вдвое после 2030 года.
По данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,4% после спада на 1% в 2022 году. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2024 году доходы населения вырастут на 2,7%, в 2025 году - на 2,6%.
Президент РФ Владимир Путин в конце февраля в послании Федеральному собранию заявил, что проблема бедности все еще является острой для России. Он поручил правительству принять меры для снижения к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%, уровня бедности многодетных семей - до 12% и ниже.
 
ЭкономикаРОССИЯбедностьВЭБ
 
 
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