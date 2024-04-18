https://1prime.ru/20240418/belorussiya-847500173.html

В Белоруссии отметили рост спроса россиян на отдых в стране

В Белоруссии отметили рост спроса россиян на отдых в стране - 18.04.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии отметили рост спроса россиян на отдых в стране

Туристическая инфраструктура Белоруссии, в частности гостиницы и санатории, будут полностью загружены в период майских праздников у россиян, сообщил... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T15:41+0300

2024-04-18T15:41+0300

2024-04-18T15:41+0300

экономика

белоруссия

туризм

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МИНСК, 18 апр – ПРАЙМ. Туристическая инфраструктура Белоруссии, в частности гостиницы и санатории, будут полностью загружены в период майских праздников у россиян, сообщил председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый. "Роста (числа российских туристов в Белоруссии по сравнению с предыдущим годом – ред.) уже быть не может, потому что наша инфраструктура максимально загружена в эти дни", - сказал Гулый, комментируя РИА Новости ожидаемое в Белоруссии в майские праздники число россиян. Он подчеркнул, что такая ситуация характерна не только для майских праздников, но и для Нового года, Дня России и других основных праздников. Эта тенденция касается не только Белоруссии, но и основных российских дестинаций, подчеркнул эксперт. "Все полностью занято, овербукинг", - констатировал Гулый. Он также подчеркнул, что россияне составляют свыше 90% всех туристов в Белоруссии. Гулый отметил, что пока невозможно назвать количество россиян, которые приедут в республику на майские праздники, подчеркнув, что статистика по туристам формируется по итогам года и оперативных данных для анализа и прогнозирования развития туротрасли нет. Собеседник рассказал, что несколько изменились интересы россиян. "Больше делового туризма и бизнес-поездок. Также много самостоятельного автотуризма. Это то, чего раньше не было в таком количестве и в такой прогрессии, как развивается сейчас", - добавил он. Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик ранее сообщил, что более 5 миллионов туристов из России посетили республику в 2023 году. По его словам, в последние два-три года наблюдается ежегодно увеличение потока организованных туристов между Россией и Белоруссией на 50%.

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белоруссия, туризм