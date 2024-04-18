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Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ опустилась ниже 55 тысяч рублей за тонну - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ опустилась ниже 55 тысяч рублей за тонну
Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ опустилась ниже 55 тысяч рублей за тонну - 18.04.2024, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ опустилась ниже 55 тысяч рублей за тонну
Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг снизилась почти на 2%, опустившись ниже 55 тысяч... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T14:20+0300
2024-04-18T14:20+0300
энергетика
биржевые цены на бензин
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг снизилась почти на 2%, опустившись ниже 55 тысяч рублей за тонну, следует из материалов торгов. Цена на бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов четверга снизилась на 1,89%, до 54 485 рублей за тонну. Также подешевел и бензин Аи-92 - до 47 919 рублей за тонну, что на 1,82% ниже, чем в среду. За предыдущую торговую неделю стоимость бензина марки Аи-92 на бирже снизилась на 3,51%, Аи-95 - на 5,83%. Стоимость летнего дизельного топлива за день опустилась на 1,05% - до 61 622 рублей за тонну. При этом цена мазута выросла на 0,81%, до 29 611 рублей за тонну, авиакеросина - на 4,02%, до 80 257 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,7% - до 13 966 рублей за тонну.
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биржевые цены на бензин
Энергетика, биржевые цены на бензин
14:20 18.04.2024
 
Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ опустилась ниже 55 тысяч рублей за тонну

Цена бензина Аи-95 на СПбМТСБ опустилась до 54 485 рублей за тонну

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг снизилась почти на 2%, опустившись ниже 55 тысяч рублей за тонну, следует из материалов торгов.
Цена на бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов четверга снизилась на 1,89%, до 54 485 рублей за тонну. Также подешевел и бензин Аи-92 - до 47 919 рублей за тонну, что на 1,82% ниже, чем в среду.
За предыдущую торговую неделю стоимость бензина марки Аи-92 на бирже снизилась на 3,51%, Аи-95 - на 5,83%.
Стоимость летнего дизельного топлива за день опустилась на 1,05% - до 61 622 рублей за тонну.
При этом цена мазута выросла на 0,81%, до 29 611 рублей за тонну, авиакеросина - на 4,02%, до 80 257 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,7% - до 13 966 рублей за тонну.
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