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"Погибнут сотни". Инженер предсказал ужасающую катастрофу американцам - 18.04.2024, ПРАЙМ
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"Погибнут сотни". Инженер предсказал ужасающую катастрофу американцам
"Погибнут сотни". Инженер предсказал ужасающую катастрофу американцам - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Погибнут сотни". Инженер предсказал ужасающую катастрофу американцам
Инженер корпорации Boeing Сэм Салехпур рассказал на слушаниях в конгрессе США, что сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофе из-за проблем с безопасностью... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:14+0300
2024-04-18T11:14+0300
происшествия
боинг
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конгресс сша
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Инженер корпорации Boeing Сэм Салехпур рассказал на слушаниях в конгрессе США, что сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофе из-за проблем с безопасностью при сборке самолетов американского авиастроителя, сообщает газета Guardian.В корпорации "нет культуры безопасности", заявил он, утверждая, что сотрудников, которые поднимают тревогу, "игнорируют, маргинализируют, отстраняют и даже хуже - угрожают физической расправой". Работники Boeing прыгают на частях самолета при сборке, чтобы соединить их, что может привести к поломке этих частей в будущем.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСалехпур, проработавший в корпорации более десяти лет, заявил, что обнаружил проблему с зазорами между ключевыми секциями 787 Dreamliner, которая затронула "более тысячи" находящихся в эксплуатации самолетов. Он требует прекратить полеты этой модели боинга. Другой свидетель на слушаниях, Эд Пирсон, бывший инженер Boeing, который сейчас возглавляет Фонд авиационной безопасности, заявил о попытке "прикрыть преступление" после взрыва панели кабины, который спровоцировал последний кризис безопасности в производственном гиганте.В Boeing заявили, что с 2020 года "предприняли важные шаги по развитию культуры безопасности", но добавили в своем заявлении: "Мы знаем, что нам предстоит еще много работы". В последние дни компания настаивала на том, что 787 и 777 безопасны, назвав утверждения Салехпура о Dreamliner "неточными". Комментировать обвинения Пирсона корпорация отказалась. Пятого января во время полета оторвалась дверная панель недавно построенного 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines. Этот инцидент привел к тщательному изучению производственных мощностей компании со стороны регулирующих органов и побудил генерального директора Boeing Дэйва Кэлхуна объявить, что он уйдет со своего поста. Боинг 787 Dreamliner вылетает из международного аэропорта Логан в Бостоне c 2012 года.
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боинг, сша, конгресс сша, boeing 737, доработка самолетов boeing 737
Происшествия, Боинг, США, Конгресс США, Boeing 737, доработка самолетов Boeing 737
11:14 18.04.2024
 
"Погибнут сотни". Инженер предсказал ужасающую катастрофу американцам

Guardian: сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофе Boeing в США

© AFP / Philippe HuguenБоинг 737-700
Боинг 737-700 - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© AFP / Philippe Huguen
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Инженер корпорации Boeing Сэм Салехпур рассказал на слушаниях в конгрессе США, что сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофе из-за проблем с безопасностью при сборке самолетов американского авиастроителя, сообщает газета Guardian.
В корпорации "нет культуры безопасности", заявил он, утверждая, что сотрудников, которые поднимают тревогу, "игнорируют, маргинализируют, отстраняют и даже хуже - угрожают физической расправой". Работники Boeing прыгают на частях самолета при сборке, чтобы соединить их, что может привести к поломке этих частей в будущем.
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Салехпур, проработавший в корпорации более десяти лет, заявил, что обнаружил проблему с зазорами между ключевыми секциями 787 Dreamliner, которая затронула "более тысячи" находящихся в эксплуатации самолетов. Он требует прекратить полеты этой модели боинга.
Другой свидетель на слушаниях, Эд Пирсон, бывший инженер Boeing, который сейчас возглавляет Фонд авиационной безопасности, заявил о попытке "прикрыть преступление" после взрыва панели кабины, который спровоцировал последний кризис безопасности в производственном гиганте.
В Boeing заявили, что с 2020 года "предприняли важные шаги по развитию культуры безопасности", но добавили в своем заявлении: "Мы знаем, что нам предстоит еще много работы". В последние дни компания настаивала на том, что 787 и 777 безопасны, назвав утверждения Салехпура о Dreamliner "неточными". Комментировать обвинения Пирсона корпорация отказалась.
Пятого января во время полета оторвалась дверная панель недавно построенного 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines. Этот инцидент привел к тщательному изучению производственных мощностей компании со стороны регулирующих органов и побудил генерального директора Boeing Дэйва Кэлхуна объявить, что он уйдет со своего поста. Боинг 787 Dreamliner вылетает из международного аэропорта Логан в Бостоне c 2012 года.
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