https://1prime.ru/20240418/buryatiya-847496620.html
Жителям пострадавших от паводка домов в Бурятии выплатят матпомощь
Жителям пострадавших от паводка домов в Бурятии выплатят матпомощь - 18.04.2024, ПРАЙМ
Жителям пострадавших от паводка домов в Бурятии выплатят матпомощь
В Бурятии жители пострадавших от паводка домов получат матпомощь в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T14:08+0300
2024-04-18T14:08+0300
2024-04-18T14:08+0300
происшествия
бурятия
наводнение
матпомощь
https://cdnn.1prime.ru/img/84105/07/841050745_0:124:3077:1854_1920x0_80_0_0_4a28b29082bf58304fc51af9a4ff2adf.jpg
УЛАН-УДЭ, 18 апр – ПРАЙМ. В Бурятии жители пострадавших от паводка домов получат матпомощь в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Во вторник в регионе был объявлен межмуниципальный режим ЧС. Он действует на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов республики из-за осложнения паводковой обстановки. Из зоны затоплений были эвакуированы люди. Организованы пункты временного размещения. Работают комиссии по оценке ущерба. "Министерством социальной защиты населения Бурятии предоставляется следующая помощь пострадавшим: единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого человека, постоянно проживающего в пострадавшем доме; финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости - 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 тысяч рублей на человека", — сказано в сообщении. Отмечается, что для получения матпомощи следует подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг или лично обратиться в отделы социальной защиты населения, МФЦ или органы местного самоуправления. Региональный главка МЧС ранее сообщил, что с помощью беспилотников проводится разведка Селенги. Для ослабления ледового покрова продолжаются взрывные работы. Всего на месте задействованы 89 человек и 30 единиц техники. "По оперативным данным, за прошедшие сутки от воды освободилось 12 домов и 285 приусадебных участков. Остаются подтопленными 30 домов и 311 приусадебных участков. Информация уточняется", - подчеркнули в МЧС по Бурятии.
https://1prime.ru/20240417/vyplaty-847468607.html
бурятия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84105/07/841050745_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_446c0cbf2f4229b61555473ecc867e5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бурятия, наводнение, матпомощь
Происшествия, Бурятия, наводнение, матпомощь
Жителям пострадавших от паводка домов в Бурятии выплатят матпомощь
Власти Бурятии: жители пострадавших от паводка домов получат до 100 тыс рублей
УЛАН-УДЭ, 18 апр – ПРАЙМ. В Бурятии жители пострадавших от паводка домов получат матпомощь в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Во вторник в регионе был объявлен межмуниципальный режим ЧС. Он действует на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов республики из-за осложнения паводковой обстановки. Из зоны затоплений были эвакуированы люди. Организованы пункты временного размещения. Работают комиссии по оценке ущерба.
"Министерством социальной защиты населения Бурятии предоставляется следующая помощь пострадавшим: единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого человека, постоянно проживающего в пострадавшем доме; финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости - 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 тысяч рублей на человека", — сказано в сообщении.
Отмечается, что для получения матпомощи следует подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг или лично обратиться в отделы социальной защиты населения, МФЦ или органы местного самоуправления.
Региональный главка МЧС ранее сообщил, что с помощью беспилотников проводится разведка Селенги. Для ослабления ледового покрова продолжаются взрывные работы. Всего на месте задействованы 89 человек и 30 единиц техники.
"По оперативным данным, за прошедшие сутки от воды освободилось 12 домов и 285 приусадебных участков. Остаются подтопленными 30 домов и 311 приусадебных участков. Информация уточняется", - подчеркнули в МЧС по Бурятии.
Глава Оренбуржья рассказал о выплатах пострадавшим от паводка