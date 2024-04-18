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Жителям пострадавших от паводка домов в Бурятии выплатят матпомощь

Жителям пострадавших от паводка домов в Бурятии выплатят матпомощь - 18.04.2024, ПРАЙМ

Жителям пострадавших от паводка домов в Бурятии выплатят матпомощь

В Бурятии жители пострадавших от паводка домов получат матпомощь в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T14:08+0300

2024-04-18T14:08+0300

2024-04-18T14:08+0300

происшествия

бурятия

наводнение

матпомощь

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УЛАН-УДЭ, 18 апр – ПРАЙМ. В Бурятии жители пострадавших от паводка домов получат матпомощь в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Во вторник в регионе был объявлен межмуниципальный режим ЧС. Он действует на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов республики из-за осложнения паводковой обстановки. Из зоны затоплений были эвакуированы люди. Организованы пункты временного размещения. Работают комиссии по оценке ущерба. "Министерством социальной защиты населения Бурятии предоставляется следующая помощь пострадавшим: единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого человека, постоянно проживающего в пострадавшем доме; финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости - 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 тысяч рублей на человека", — сказано в сообщении. Отмечается, что для получения матпомощи следует подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг или лично обратиться в отделы социальной защиты населения, МФЦ или органы местного самоуправления. Региональный главка МЧС ранее сообщил, что с помощью беспилотников проводится разведка Селенги. Для ослабления ледового покрова продолжаются взрывные работы. Всего на месте задействованы 89 человек и 30 единиц техники. "По оперативным данным, за прошедшие сутки от воды освободилось 12 домов и 285 приусадебных участков. Остаются подтопленными 30 домов и 311 приусадебных участков. Информация уточняется", - подчеркнули в МЧС по Бурятии.

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бурятия, наводнение, матпомощь