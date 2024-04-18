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В Кургане протекла дамба
В Кургане протекла дамба - 18.04.2024, ПРАЙМ
В Кургане протекла дамба
Дамба протекла в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане, сообщает корреспондент РИА Новости. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T20:54+0300
2024-04-18T20:54+0300
2024-04-18T20:54+0300
происшествия
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КУРГАН, 18 апр – ПРАЙМ. Дамба протекла в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане, сообщает корреспондент РИА Новости. В текущее время ведется работа по засыпке протечки, которая образовалась у моста в микрорайоне Малое Чаусово. Работают несколько грузовых машин. Местные жители наблюдают за происходящим. Микрорайон находится недалеко от аэропорта. Ранее глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана ), ул. 2-ая Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
КУРГАН, 18 апр – ПРАЙМ. Дамба протекла в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане, сообщает корреспондент РИА Новости.
В текущее время ведется работа по засыпке протечки, которая образовалась у моста в микрорайоне Малое Чаусово. Работают несколько грузовых машин. Местные жители наблюдают за происходящим. Микрорайон находится недалеко от аэропорта.
Ранее глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана ), ул. 2-ая Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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