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ЦБ прекратил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ прекратил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг
ЦБ прекратил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг - 18.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ прекратил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг
Банк России приостанавливает публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T14:53+0300
2024-04-18T14:53+0300
банк россии
платежи
банки
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Банк России приостанавливает публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Совет директоров Банка России 12 апреля 2024 года принял решение приостановить до 31 декабря 2024 года включительно публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте Банка России. При этом порядок ведения перечня сохраняется.
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платежи, банки
Банк России, платежи, Банки
14:53 18.04.2024
 
ЦБ прекратил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

ЦБ закроет данные об иностранных поставщиках платежных услуг до конца года

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Банк России приостанавливает публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Совет директоров Банка России 12 апреля 2024 года принял решение приостановить до 31 декабря 2024 года включительно публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - сказано в сообщении.
Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте Банка России. При этом порядок ведения перечня сохраняется.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
ЦБ приостановил работу над введением регулирования страновых рисков
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