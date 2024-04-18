https://1prime.ru/20240418/dannye-847498466.html

ЦБ прекратил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

ЦБ прекратил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг - 18.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ прекратил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

Банк России приостанавливает публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T14:53+0300

2024-04-18T14:53+0300

2024-04-18T14:53+0300

банк россии

платежи

банки

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Банк России приостанавливает публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг до 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Совет директоров Банка России 12 апреля 2024 года принял решение приостановить до 31 декабря 2024 года включительно публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте Банка России. При этом порядок ведения перечня сохраняется.

https://1prime.ru/20240417/bank-847471195.html

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платежи, банки