https://1prime.ru/20240418/dokhody-847503433.html

Путин напомнил о главной задаче для всех регионов

Путин напомнил о главной задаче для всех регионов - 18.04.2024, ПРАЙМ

Путин напомнил о главной задаче для всех регионов

Рост доходов россиян является задачей, стоящей перед всей страной, особенно перед Крымом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с главой | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T17:50+0300

2024-04-18T17:50+0300

2024-04-18T17:50+0300

экономика

владимир путин

россияне

доходы

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рост доходов россиян является задачей, стоящей перед всей страной, особенно перед Крымом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительство в целом. Но для Крыма это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание", — сказал глава государства. Он также отметил, что "решать эту задачу, конечно, можно только комплексно".

https://1prime.ru/20240418/kritika-847494433.html

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владимир путин, россияне, доходы