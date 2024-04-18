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Путин напомнил о главной задаче для всех регионов - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Путин напомнил о главной задаче для всех регионов
Путин напомнил о главной задаче для всех регионов - 18.04.2024, ПРАЙМ
Путин напомнил о главной задаче для всех регионов
Рост доходов россиян является задачей, стоящей перед всей страной, особенно перед Крымом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с главой | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T17:50+0300
2024-04-18T17:50+0300
экономика
владимир путин
россияне
доходы
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рост доходов россиян является задачей, стоящей перед всей страной, особенно перед Крымом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительство в целом. Но для Крыма это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание", — сказал глава государства. Он также отметил, что "решать эту задачу, конечно, можно только комплексно".
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владимир путин, россияне, доходы
Экономика, Владимир Путин, россияне, доходы
17:50 18.04.2024
 
Путин напомнил о главной задаче для всех регионов

Путин : рост доходов граждан — задача для всех регионов, особенно для Крыма

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рост доходов россиян является задачей, стоящей перед всей страной, особенно перед Крымом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
"Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительство в целом. Но для Крыма это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание", — сказал глава государства.
Он также отметил, что "решать эту задачу, конечно, можно только комплексно".
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ЭкономикаВладимир Путинроссиянедоходы
 
 
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