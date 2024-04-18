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Positive Technologies оценил свою долю на рынке России в 2023 году

Positive Technologies оценил свою долю на рынке России в 2023 году - 18.04.2024, ПРАЙМ

Positive Technologies оценил свою долю на рынке России в 2023 году

Positive Technologies оценивает свою долю на российском рынке кибербезопасности по итогам 2023 года в 20-25%, компания растет темпами, которые превышают... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T19:01+0300

2024-04-18T19:01+0300

2024-04-18T19:01+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Positive Technologies оценивает свою долю на российском рынке кибербезопасности по итогам 2023 года в 20-25%, компания растет темпами, которые превышают среднерыночные в 2-2,5 раза, заявил директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев. "В целом, то, что мы сейчас для себя ощущаем, по итогам 2023 года доля компании может составлять порядка 20-25%, мы видим для себя потенциал для дальнейшего роста нашей доли на рынке. Но если говорить про ключевых конкурентов, то некоторые из них рассказывали о динамики роста своего бизнеса, и многие из них говорили о том, что у них бизнес растет на уровне рынка. Если мы, как компания, одна из лидирующих, растем темпами, превышающими среднерыночный в 2-2,5 раза, то действительно у Positive задача по увеличению рыночной доли стоит как одна из важнейших", - сказал Мариничев в ходе прямого эфира в Telegram-канале "Газпромбанк Инвестиции". Он отметил, что в портфеле компании есть как продукты, которые занимают рыночную долю в 70-80%, так и молодые продукты, которые выходят на рынок в перспективные сегменты. Среди последних - межсетевой экран NGFW, коммерческие продажи могут стартовать в мае 2024 года. Потенциальный объем рынка межсетевых экранов оценивается в 100-120 миллиардов рублей. По словам Мариничева, отрасль информационной безопасности растет динамичнее, чем IT-рынок: рост этого сегмента оценивается в среднем в 25-26% ежегодно до 2026-2027 года. "И если говорить о цифрах по итогам 2023 года, то пока еще официальных таких данных нет, не все компании еще отчитались по своим результатам работы. Но, безусловно, мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами, с вендорами, интеграторами и другими участниками рынка, и вырисовывается такая картинка, что общий объем рынка составляет порядка 250 миллиардов рублей. Рост рынка составил порядка 30-35% по итогам 2023 года, ну а группа "Позитив", если смотреть в терминах отгрузок, то они увеличились у нас на 76%, то есть именно в 2 раза больше, чем растет рынок. Для нас это является важной стратегической задачей", - добавил он. Positive Technologies - один из ведущих российских разработчиков решений для кибербезопасности.

https://1prime.ru/20240416/khakery-847414358.html

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