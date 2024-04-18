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Positive Technologies раскрыл планируемую долю международных продаж

Positive Technologies раскрыл планируемую долю международных продаж - 18.04.2024, ПРАЙМ

Positive Technologies раскрыл планируемую долю международных продаж

Positive Technologies планирует довести долю международных продаж до 10% в ближайшие 2-3 года, заявил директор по связям с инвесторами Positive Technologies... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T20:37+0300

2024-04-18T20:37+0300

2024-04-18T20:37+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Positive Technologies планирует довести долю международных продаж до 10% в ближайшие 2-3 года, заявил директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев. "Есть целый ряд стран, в которых мы прощупываем почву, но я уверен, что о них мы сможем сказать к концу года, когда будем уже, по сути, выделять в нашей отчетности международный бизнес, который будет какие-то ощутимые результаты приносить. Сейчас же вот цель, повторюсь, на ближайшие несколько лет, 2-3 года - довести долю международных продаж до 10%", - сказал он в ходе прямого эфира в Telegram-канале "Газпромбанк Инвестиции". По его словам, в дальнейшем международный рынок будет для компании драйвером бизнеса. При этом уже сейчас у компании есть продажи в других странах, а также заключенные партнерства. "Сейчас для нас важно закрепиться на этом рынке, показать референсы, показать работающие наши продукты и решения, их реальную эффективность, получить лояльных партнеров", - добавил Мариничев. В ноябре 2023 года директор по развитию продуктового бизнеса компании Эльман Бейбутов рассказал РИА Новости, что Positive Technologies вывела на рынки стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии несколько продуктов по кибербезопасности, провела первые предпродажи и совершила первые отгрузки. Positive Technologies - один из ведущих российских разработчиков решений для кибербезопасности.

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