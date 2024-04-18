https://1prime.ru/20240418/dragmetally-847490064.html

Золото растет в цене на геополитических рисках

Золото растет в цене на геополитических рисках - 18.04.2024, ПРАЙМ

Золото растет в цене на геополитических рисках

Цены на золото выросли в четверг, так как риск расширения ближневосточного конфликта спровоцировал всплеск спроса на активы-убежища. Укреплению котировок не... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T11:30+0300

2024-04-18T11:30+0300

2024-04-18T11:30+0300

рынки

рынок драгметаллов

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Цены на золото выросли в четверг, так как риск расширения ближневосточного конфликта спровоцировал всплеск спроса на активы-убежища. Укреплению котировок не смогли помешать даже ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США.По состоянию на 04.29 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,6%, до 2374,97 доллара. В пятницу они достигли рекордного максимума 2431,29 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,1%, до 2389,70 доллара."На геополитическом фронте сохраняется повышенная неопределенность, которая поддерживает текущий восходящий тренд", - сказал Келвин Вонг из OANDA."Удерживание процентных ставок в США на более высоких уровнях в течение более длительного времени, вероятно, оказывает дополнительное понижательное давление на золото… В краткосрочной перспективе мы начнем наблюдать консолидацию и возможное ослабление", - добавил он.Более высокие процентные ставки уменьшают привлекательность золота, не приносящего процентного дохода.В настоящий момент представители Федеральной резервной системы с большей осторожностью обсуждают вероятные сроки начала снижения ставок. Глава ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о том, что ставки могут оставаться высокими в течение более длительного времени.Фьючерсы на процентные ставки США теперь указывают на то, что трейдеры ожидают уменьшения стоимости заимствований в 2024 году менее чем на 50 базисных пунктов, а начала цикла смягчения – в сентябре.В то же время представитель Европейского центрального банка Марио Сентено заявил, что "даже после снижения ставок на 25 или 50 базисных пунктов денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой".Серебро на рынке спот прибавило 0,6%, до 28,38 доллара за унцию. Платина торговалась почти без изменений, по 938,40 доллара, а палладий подорожал на 0,2%, до 1027,82 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов