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Золото растет в цене на геополитических рисках - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Золото растет в цене на геополитических рисках
Золото растет в цене на геополитических рисках - 18.04.2024, ПРАЙМ
Золото растет в цене на геополитических рисках
Цены на золото выросли в четверг, так как риск расширения ближневосточного конфликта спровоцировал всплеск спроса на активы-убежища. Укреплению котировок не... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:30+0300
2024-04-18T11:30+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Цены на золото выросли в четверг, так как риск расширения ближневосточного конфликта спровоцировал всплеск спроса на активы-убежища. Укреплению котировок не смогли помешать даже ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США.По состоянию на 04.29 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,6%, до 2374,97 доллара. В пятницу они достигли рекордного максимума 2431,29 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,1%, до 2389,70 доллара."На геополитическом фронте сохраняется повышенная неопределенность, которая поддерживает текущий восходящий тренд", - сказал Келвин Вонг из OANDA."Удерживание процентных ставок в США на более высоких уровнях в течение более длительного времени, вероятно, оказывает дополнительное понижательное давление на золото… В краткосрочной перспективе мы начнем наблюдать консолидацию и возможное ослабление", - добавил он.Более высокие процентные ставки уменьшают привлекательность золота, не приносящего процентного дохода.В настоящий момент представители Федеральной резервной системы с большей осторожностью обсуждают вероятные сроки начала снижения ставок. Глава ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о том, что ставки могут оставаться высокими в течение более длительного времени.Фьючерсы на процентные ставки США теперь указывают на то, что трейдеры ожидают уменьшения стоимости заимствований в 2024 году менее чем на 50 базисных пунктов, а начала цикла смягчения – в сентябре.В то же время представитель Европейского центрального банка Марио Сентено заявил, что "даже после снижения ставок на 25 или 50 базисных пунктов денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой".Серебро на рынке спот прибавило 0,6%, до 28,38 доллара за унцию. Платина торговалась почти без изменений, по 938,40 доллара, а палладий подорожал на 0,2%, до 1027,82 доллара.
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
11:30 18.04.2024
 

Золото растет в цене на геополитических рисках

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Цены на золото выросли в четверг, так как риск расширения ближневосточного конфликта спровоцировал всплеск спроса на активы-убежища. Укреплению котировок не смогли помешать даже ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США.
По состоянию на 04.29 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,6%, до 2374,97 доллара. В пятницу они достигли рекордного максимума 2431,29 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,1%, до 2389,70 доллара.
"На геополитическом фронте сохраняется повышенная неопределенность, которая поддерживает текущий восходящий тренд", - сказал Келвин Вонг из OANDA.
"Удерживание процентных ставок в США на более высоких уровнях в течение более длительного времени, вероятно, оказывает дополнительное понижательное давление на золото… В краткосрочной перспективе мы начнем наблюдать консолидацию и возможное ослабление", - добавил он.
Более высокие процентные ставки уменьшают привлекательность золота, не приносящего процентного дохода.
В настоящий момент представители Федеральной резервной системы с большей осторожностью обсуждают вероятные сроки начала снижения ставок. Глава ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о том, что ставки могут оставаться высокими в течение более длительного времени.
Фьючерсы на процентные ставки США теперь указывают на то, что трейдеры ожидают уменьшения стоимости заимствований в 2024 году менее чем на 50 базисных пунктов, а начала цикла смягчения – в сентябре.
В то же время представитель Европейского центрального банка Марио Сентено заявил, что "даже после снижения ставок на 25 или 50 базисных пунктов денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой".
Серебро на рынке спот прибавило 0,6%, до 28,38 доллара за унцию. Платина торговалась почти без изменений, по 938,40 доллара, а палладий подорожал на 0,2%, до 1027,82 доллара.
 
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