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МВФ сделал "унизительный" для Запада прогноз по экономике России

МВФ сделал "унизительный" для Запада прогноз по экономике России - 18.04.2024, ПРАЙМ

МВФ сделал "унизительный" для Запада прогноз по экономике России

В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2% - это превышает прогнозируемые темпы роста для всех других государств с развитой экономикой, передает... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T08:37+0300

2024-04-18T08:37+0300

2024-04-18T09:38+0300

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2% - это превышает прогнозируемые темпы роста для всех других государств с развитой экономикой, передает американский новостной телеканал CNBC, ссылаясь на обновленный прогноз Международного валютного фонда. В этой связи в CNBC подчеркивают, что прогноз МВФ особенно "унизителен" для западных государств, которые уже больше двух лет пытаются наказать Россию, непрерывно вводя против нее самые разные санкции.Согласно обновленным данным МВФ, приведенным CNBC, в 2024 году российская экономика увеличится на 3,2%. Это показатель превышает прогнозируемый рост экономики Соединенных Штатов, которой валютный фонд предсказывает рост на 2,7%, а также Великобритании (0,5%), ФРГ (0,2%) и Франции (0,7%).В CNBC отмечают, что обновленные прогноз МВФ "унижает" государства Запада, ведь Запад изо всех сил старается экономически изолировать и наказать Российскую Федерацию из-за украинского конфликта. Однако результат на лицо: за два года введенные западными странами ограничения в отношении России лишь помогли ей стать более самодостаточной. Благодаря непрекращающемуся экспорту нефти и сырьевых товаров России удается сохранять значительный уровень доходов, а военно-промышленный комплекс страны за период спецоперации на Украине только расширился, подчеркивает американский телеканал.

https://1prime.ru/20240409/sanktsii-847241415.html

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мвф, прогноз, россия