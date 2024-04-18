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МВФ сделал "унизительный" для Запада прогноз по экономике России - 18.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240418/ekonomika-847481177.html
МВФ сделал "унизительный" для Запада прогноз по экономике России
МВФ сделал "унизительный" для Запада прогноз по экономике России - 18.04.2024, ПРАЙМ
МВФ сделал "унизительный" для Запада прогноз по экономике России
В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2% - это превышает прогнозируемые темпы роста для всех других государств с развитой экономикой, передает... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T08:37+0300
2024-04-18T09:38+0300
экономика
мвф
прогноз
россия
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2% - это превышает прогнозируемые темпы роста для всех других государств с развитой экономикой, передает американский новостной телеканал CNBC, ссылаясь на обновленный прогноз Международного валютного фонда. В этой связи в CNBC подчеркивают, что прогноз МВФ особенно "унизителен" для западных государств, которые уже больше двух лет пытаются наказать Россию, непрерывно вводя против нее самые разные санкции.Согласно обновленным данным МВФ, приведенным CNBC, в 2024 году российская экономика увеличится на 3,2%. Это показатель превышает прогнозируемый рост экономики Соединенных Штатов, которой валютный фонд предсказывает рост на 2,7%, а также Великобритании (0,5%), ФРГ (0,2%) и Франции (0,7%).В CNBC отмечают, что обновленные прогноз МВФ "унижает" государства Запада, ведь Запад изо всех сил старается экономически изолировать и наказать Российскую Федерацию из-за украинского конфликта. Однако результат на лицо: за два года введенные западными странами ограничения в отношении России лишь помогли ей стать более самодостаточной. Благодаря непрекращающемуся экспорту нефти и сырьевых товаров России удается сохранять значительный уровень доходов, а военно-промышленный комплекс страны за период спецоперации на Украине только расширился, подчеркивает американский телеканал.
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мвф, прогноз, россия
Экономика, МВФ, прогноз, РОССИЯ
08:37 18.04.2024 (обновлено: 09:38 18.04.2024)
 
МВФ сделал "унизительный" для Запада прогноз по экономике России

CNBC: Российская экономика будет расти быстрее других развитых экономик мира

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2% - это превышает прогнозируемые темпы роста для всех других государств с развитой экономикой, передает американский новостной телеканал CNBC, ссылаясь на обновленный прогноз Международного валютного фонда. В этой связи в CNBC подчеркивают, что прогноз МВФ особенно "унизителен" для западных государств, которые уже больше двух лет пытаются наказать Россию, непрерывно вводя против нее самые разные санкции.
Согласно обновленным данным МВФ, приведенным CNBC, в 2024 году российская экономика увеличится на 3,2%. Это показатель превышает прогнозируемый рост экономики Соединенных Штатов, которой валютный фонд предсказывает рост на 2,7%, а также Великобритании (0,5%), ФРГ (0,2%) и Франции (0,7%).
В CNBC отмечают, что обновленные прогноз МВФ "унижает" государства Запада, ведь Запад изо всех сил старается экономически изолировать и наказать Российскую Федерацию из-за украинского конфликта. Однако результат на лицо: за два года введенные западными странами ограничения в отношении России лишь помогли ей стать более самодостаточной.
Флаги США
Минфин США пригрозил России новыми санкциями по мере адаптации ее экономики
9 апреля, 19:59
Благодаря непрекращающемуся экспорту нефти и сырьевых товаров России удается сохранять значительный уровень доходов, а военно-промышленный комплекс страны за период спецоперации на Украине только расширился, подчеркивает американский телеканал.
 
ЭкономикаМВФпрогнозРОССИЯ
 
 
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