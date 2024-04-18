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"Неудобная правда". В ЕС не знают, где брать деньги на развитие экономики

"Неудобная правда". В ЕС не знают, где брать деньги на развитие экономики - 18.04.2024, ПРАЙМ

"Неудобная правда". В ЕС не знают, где брать деньги на развитие экономики

Европейские лидеры поставили перед собой амбициозную цель по переходу к зеленой экономике, а также укрепления экономической мощи ЕС, однако бюджетные деньги уже | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T15:29+0300

2024-04-18T15:29+0300

2024-04-18T15:29+0300

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Европейские лидеры поставили перед собой амбициозную цель по переходу к зеленой экономике, а также укрепления экономической мощи ЕС, однако бюджетные деньги уже давно потрачены на Украину и оборонный сектор, пишет издание Politico."Недавний среднесрочный обзор бюджета ЕС показал, что у блока заканчиваются деньги после того, как он столкнулся с глобальной пандемией, войной у своего порога, структурно высокими ценами на энергоносители и сокращением экономического веса в мире", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, Европа собирается бороться с изменением климата, строить чистую энергетику и цифровую промышленность, чтобы соперничать с Китаем, США и Индией. Однако, возник вопрос, на который ни у кого нет ответа, - как Европа будет оплачивать все эти амбиции и противостоять многочисленным угрозам, надвигающимся на нее, задались вопросом авторы публикации.Авторы подчеркивают, что Украина отчаянно нуждается в дополнительной финансовой и военной поддержке со стороны своих западных союзников, поскольку сталкивается с трудностями на поле боя. Поскольку американский пакет помощи застрял в Конгрессе США, а Дональд Трамп в очередной раз поставил под угрозу гарантии безопасности, ЕС вынужден самостоятельно принять меры по защите страны."Европа столкнется с неким невозможным треугольником...с одной стороны, мы хотим ускорить "зеленый" переход и быть при этом конкурентоспособными, с другой стороны, мы хотим увеличить расходы на оборону", - заявил Симоне Тальяпьетра, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.Для создания конкурентоспособной "зеленой" Европы потребуются триллионы евро, инвестированные в течение десятилетий. И государственные деньги потребуются для привлечения частного капитала, отмечается в публикации.В издании заключили, что ЕС придется отодвинуть свои зеленые идеи и начать занимать деньги на оборону, так как достать деньги из "копилки" не получится, потому что "копилка давно разбита".

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