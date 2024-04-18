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Доля евро в мировых расчетах через SWIFT достигла исторического минимума

Доля евро в мировых расчетах через SWIFT достигла исторического минимума - 18.04.2024, ПРАЙМ

Доля евро в мировых расчетах через SWIFT достигла исторического минимума

Доля евро в мировых расчетах через межбанковскую систему SWIFT в марте опустилась до исторического минимума, составив 21,93%, следует из данных системы, которые | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T09:03+0300

2024-04-18T09:03+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Доля евро в мировых расчетах через межбанковскую систему SWIFT в марте опустилась до исторического минимума, составив 21,93%, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. За месяц "европеец" растерял сразу 1,32 процентного пункта. Доллар, напротив, укрепил позиции. Его доля по сравнению с февралем увеличилась на 0,81 процентного пункта, до 47,37% - это максимум с декабря прошлого года. На максимуме за все время находится и доля расчетов в юанях через систему - 4,69%. За месяц она подросла на 0,69 процентного пункта. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.

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swift, евро, новости