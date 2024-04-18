Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля евро в мировых расчетах через SWIFT достигла исторического минимума - 18.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240418/evro-847482045.html
Доля евро в мировых расчетах через SWIFT достигла исторического минимума
Доля евро в мировых расчетах через SWIFT достигла исторического минимума - 18.04.2024, ПРАЙМ
Доля евро в мировых расчетах через SWIFT достигла исторического минимума
Доля евро в мировых расчетах через межбанковскую систему SWIFT в марте опустилась до исторического минимума, составив 21,93%, следует из данных системы, которые | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T09:03+0300
2024-04-18T09:03+0300
экономика
swift
евро
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Доля евро в мировых расчетах через межбанковскую систему SWIFT в марте опустилась до исторического минимума, составив 21,93%, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. За месяц "европеец" растерял сразу 1,32 процентного пункта. Доллар, напротив, укрепил позиции. Его доля по сравнению с февралем увеличилась на 0,81 процентного пункта, до 47,37% - это максимум с декабря прошлого года. На максимуме за все время находится и доля расчетов в юанях через систему - 4,69%. За месяц она подросла на 0,69 процентного пункта. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
https://1prime.ru/20240404/dollar-847084681.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_726cc9377535c567abaa257cc39c2aa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
swift, евро, новости
Экономика, SWIFT, евро, Новости
09:03 18.04.2024
 
Доля евро в мировых расчетах через SWIFT достигла исторического минимума

Доля евро в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла исторического минимума

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Доля евро в мировых расчетах через межбанковскую систему SWIFT в марте опустилась до исторического минимума, составив 21,93%, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.
За месяц "европеец" растерял сразу 1,32 процентного пункта.
Доллар, напротив, укрепил позиции. Его доля по сравнению с февралем увеличилась на 0,81 процентного пункта, до 47,37% - это максимум с декабря прошлого года.
На максимуме за все время находится и доля расчетов в юанях через систему - 4,69%. За месяц она подросла на 0,69 процентного пункта.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума
4 апреля, 16:39
 
ЭкономикаSWIFTевроНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала