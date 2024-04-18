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Глава ЕК: компании ЕС нуждаются в средствах, которые выводятся из блока
Глава ЕК: компании ЕС нуждаются в средствах, которые выводятся из блока - 18.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЕК: компании ЕС нуждаются в средствах, которые выводятся из блока
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что те 300 миллиардов евро сбережений, которые ежегодно выводятся из ЕС, в основном в США, могли бы быть... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T22:29+0300
2024-04-18T22:29+0300
2024-04-18T22:29+0300
экономика ес
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что те 300 миллиардов евро сбережений, которые ежегодно выводятся из ЕС, в основном в США, могли бы быть вложены в европейские компании. Лидеры ЕС на саммите 17-18 апреля обсудили вопросы экономики, включая повышение конкурентоспособности, рынок труда, инвестиции в стратегические отрасли. "Профессор Энрике Летта привел данные о том, что ежегодно 300 миллиардов сбережений выводятся из ЕС за границу, в основном в США, это те средства, которых недостает нам для развития наших компании в Европейском союзе. Причина этого - фрагментация нашей финансовой системы", - сказала глава ЕК. По ее словам, ЕС "необходимо принять решительные меры для того, чтобы снизить порог доступа компаний на рынки инвестиций, усилить надзор за крупными игроками и обеспечить большую предсказуемость". Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ЕС есть 33 триллиона евро частных сбережений, которые могут быть направлены для развития европейских компаний. "Стартапы ЕС получают только половину тех инвестиций, которые получают стартапы из США", - посетовал глава Евросовета. По его словам, для решения этой проблемы ЕС должен создать Союз рынка капиталов.
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экономика ес
Глава ЕК: компании ЕС нуждаются в средствах, которые выводятся из блока
Глава ЕК: компании ЕС нуждаются в средствах, которые выводятся из блока в США
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что те 300 миллиардов евро сбережений, которые ежегодно выводятся из ЕС, в основном в США, могли бы быть вложены в европейские компании.
Лидеры ЕС на саммите 17-18 апреля обсудили вопросы экономики, включая повышение конкурентоспособности, рынок труда, инвестиции в стратегические отрасли.
"Профессор Энрике Летта привел данные о том, что ежегодно 300 миллиардов сбережений выводятся из ЕС за границу, в основном в США, это те средства, которых недостает нам для развития наших компании в Европейском союзе. Причина этого - фрагментация нашей финансовой системы", - сказала глава ЕК.
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По ее словам, ЕС "необходимо принять решительные меры для того, чтобы снизить порог доступа компаний на рынки инвестиций, усилить надзор за крупными игроками и обеспечить большую предсказуемость".
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ЕС есть 33 триллиона евро частных сбережений, которые могут быть направлены для развития европейских компаний. "Стартапы ЕС получают только половину тех инвестиций, которые получают стартапы из США", - посетовал глава Евросовета. По его словам, для решения этой проблемы ЕС должен создать Союз рынка капиталов.