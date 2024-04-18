https://1prime.ru/20240418/evrosoyuz-847485317.html

Европейцы перестают верить в развитие ЕС, показал опрос Европарламента

Европейцы перестают верить в развитие ЕС, показал опрос Европарламента - 18.04.2024, ПРАЙМ

Европейцы перестают верить в развитие ЕС, показал опрос Европарламента

Результаты последнего опроса Европарламента свидетельствуют, что среди европейцев возрос скепсис в отношении развития Евросоюза, говорится в публикации... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T09:37+0300

2024-04-18T09:37+0300

2024-04-18T09:37+0300

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Результаты последнего опроса Европарламента свидетельствуют, что среди европейцев возрос скепсис в отношении развития Евросоюза, говорится в публикации немецкого журнала Der Spiegel. Наибольший скепсис выражают немцы и французы. Относительный оптимизм продемонстрировали 60% опрошенных жителей Германии и всего 42% жителей Франции.За несколько недель до выборов в Европарламент, как сообщает Der Spiegel, многие европейцы в ходе опроса продемонстрировали скепсис в отношении развития Евросоюза.Наибольший скепсис, как оказалось, свойственен немцам и французам. Их уверенность в том, что развитие Евросоюза идет по правильному пути, заметно ослабла, говорится в статье.В ходе опроса 60% респондентов в ФРГ заявили, что настроены в отношении развития Евросоюза "довольно оптимистично" или "очень оптимистично". При этом авторы статьи подчеркивают, что в ходе опроса, проведенного три с небольшим года назад, оптимизм продемонстрировали 72% опрошенных граждан Германии.Показатель ФРГ соответствует среднему показателю по странам Евросоюза. В целом, как показал последний опрос, 61% европейцев настроены оптимистично.Во Франции исследователи увидели иную картину. В этой стране лишь 42% опрошенных ответили, что верят в успешное развитие Евросоюза. При этом более половины опрошенных выразили пессимизм, пишет Spiegel.Возвращаясь к Германии, авторы статьи отмечают, что только 40% немецких респондентов заявили, что в целом положительно относятся к Европарламенту. Вместе с тем в публикации сообщается, что грядущими выборами в Европарламент интересуются всего 60% немцев.Между тем авторы статьи выражаю опасения, что на выборах в Европарламент в начале июня произойдет сдвиг вправо. Платформа Europe Elects, которая проводит опросы общественного мнения в 27 странах Евросоюза, прогнозирует, что группа АдГ "Идентичность и демократия" может стать четвертой по силе после консерваторов, социал-демократов и либералов.

https://1prime.ru/20240417/ekonomika-847452507.html

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