Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС перед Пасхой напомнила о запрете необоснованного роста цен на яйца - 18.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240418/fas-847486309.html
ФАС перед Пасхой напомнила о запрете необоснованного роста цен на яйца
ФАС перед Пасхой напомнила о запрете необоснованного роста цен на яйца - 18.04.2024, ПРАЙМ
ФАС перед Пасхой напомнила о запрете необоснованного роста цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:02+0300
2024-04-18T10:02+0300
экономика
россия
фас рф
яйца
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84037/33/840373326_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ee80e7318e0d63893287f181cce2fe45.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, указав, что в первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца, сообщает ведомство. "ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям этой продукции и торговым сетям", - говорится в сообщении. "ФАС России проводит мониторинг средневзвешенных оптово-отпускных цен, себестоимости и рентабельности продаж куриных яиц как социально значимого продукта. В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен", - подчеркнули в ведомстве. Антимонопольная служба также обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования, "учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи".
https://1prime.ru/20240402/fas-846993521.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84037/33/840373326_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5175afd49a19dddfdfe2fcc93b99d683.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фас рф, яйца, новости
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, яйца, Новости
10:02 18.04.2024
 
ФАС перед Пасхой напомнила о запрете необоснованного роста цен на яйца

ФАС перед Пасхой напомнила производителям яиц о запрете необоснованного роста цен

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПасхальные куличи и яйца
Пасхальные куличи и яйца - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, указав, что в первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца, сообщает ведомство.
"ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям этой продукции и торговым сетям", - говорится в сообщении.
"ФАС России проводит мониторинг средневзвешенных оптово-отпускных цен, себестоимости и рентабельности продаж куриных яиц как социально значимого продукта. В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен", - подчеркнули в ведомстве.
Антимонопольная служба также обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования, "учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи".
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
2 апреля, 11:53
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФяйцаНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала