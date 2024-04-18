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ФАС перед Пасхой напомнила о запрете необоснованного роста цен на яйца
ФАС перед Пасхой напомнила о запрете необоснованного роста цен на яйца - 18.04.2024, ПРАЙМ
ФАС перед Пасхой напомнила о запрете необоснованного роста цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:02+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, указав, что в первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца, сообщает ведомство. "ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям этой продукции и торговым сетям", - говорится в сообщении. "ФАС России проводит мониторинг средневзвешенных оптово-отпускных цен, себестоимости и рентабельности продаж куриных яиц как социально значимого продукта. В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен", - подчеркнули в ведомстве. Антимонопольная служба также обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования, "учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи".
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Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, яйца, Новости
ФАС перед Пасхой напомнила о запрете необоснованного роста цен на яйца
ФАС перед Пасхой напомнила производителям яиц о запрете необоснованного роста цен
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, указав, что в первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца, сообщает ведомство.
"ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям этой продукции и торговым сетям", - говорится в сообщении.
"ФАС России проводит мониторинг средневзвешенных оптово-отпускных цен, себестоимости и рентабельности продаж куриных яиц как социально значимого продукта. В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен", - подчеркнули в ведомстве.
Антимонопольная служба также обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования, "учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи".
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца