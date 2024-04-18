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СМИ: Киев получит от Европейского инвестиционного банка 560 миллионов евро
СМИ: Киев получит от Европейского инвестиционного банка 560 миллионов евро - 18.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Киев получит от Европейского инвестиционного банка 560 миллионов евро
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине дополнительные 560 миллионов евро на восстановление страны, сообщила газета Politico со ссылкой на... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:07+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине дополнительные 560 миллионов евро на восстановление страны, сообщила газета Politico со ссылкой на президента финансового института Надю Кальвиньо. "На полях весенних совещаний Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда ЕИБ предоставит Украине дополнительную помощь в объеме 560 миллионов евро на восстановление... страны", - пишет издание. По словам Кальвиньо, соответствующий меморандум, который премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен подписать 18 апреля, предусматривает продолжение сотрудничества в вопросах критической инфраструктуры в сфере энергетики, автомобильных и железных дорог, больниц и защиты гражданского населения. "Украина остаётся крайне важным приоритетом для ЕИБ", - приводит издание слова Кальвиньо. Шмыгаль в ноябре 2023 года сообщал, что ЕИБ аккумулировал для Украины более 7,5 миллиарда евро на проекты восстановления. В четверг в министерстве финансов Украины сообщили, что Киев с февраля 2022 года привлек более 8 миллиардов бюджетной поддержки от Международного валютного фонда. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, финансирование
Экономика, УКРАИНА, финансирование
СМИ: Киев получит от Европейского инвестиционного банка 560 миллионов евро
Politico: Европейский инвестиционный банк предоставит Украине более 500 млн евро
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине дополнительные 560 миллионов евро на восстановление страны, сообщила газета Politico со ссылкой на президента финансового института Надю Кальвиньо.
"На полях весенних совещаний Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда ЕИБ предоставит Украине дополнительную помощь в объеме 560 миллионов евро на восстановление... страны", - пишет издание.
По словам Кальвиньо, соответствующий меморандум, который премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен подписать 18 апреля, предусматривает продолжение сотрудничества в вопросах критической инфраструктуры в сфере энергетики, автомобильных и железных дорог, больниц и защиты гражданского населения.
"Украина остаётся крайне важным приоритетом для ЕИБ", - приводит издание слова Кальвиньо.
Шмыгаль в ноябре 2023 года сообщал, что ЕИБ аккумулировал для Украины более 7,5 миллиарда евро на проекты восстановления.
В четверг в министерстве финансов Украины сообщили, что Киев с февраля 2022 года привлек более 8 миллиардов бюджетной поддержки от Международного валютного фонда.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
AP: Украина получит лишь четверть от обещанных США денег