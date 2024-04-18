https://1prime.ru/20240418/finansirovanie-847500308.html

В МВФ рассказали, сколько внешних средств получит Украина в 2024 году

В МВФ рассказали, сколько внешних средств получит Украина в 2024 году - 18.04.2024, ПРАЙМ

В МВФ рассказали, сколько внешних средств получит Украина в 2024 году

В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что потребности Украины во внешнем финансировании в 42 миллиарда долларов на 2024 год будут выполнены, заявила... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T15:44+0300

2024-04-18T15:44+0300

2024-04-18T15:45+0300

экономика

мвф

поддержка украины

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ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что потребности Украины во внешнем финансировании в 42 миллиарда долларов на 2024 год будут выполнены, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Мы оцениваем потребности на этот год в 42 миллиарда долларов. Мы уверены, что эти потребности будут выполнены", - сообщила она в четверг на пресс-брифинге. По словам главы МВФ, фонд продолжит пристально мониторить положение дел в украинской экономике.

https://1prime.ru/20240418/kongress-847498334.html

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мвф, поддержка украины