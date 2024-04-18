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В Госдуме предложили усилить ограничения по подмене финансовых продуктов
В Госдуме предложили усилить ограничения по подмене финансовых продуктов - 18.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили усилить ограничения по подмене финансовых продуктов
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной рассмотреть возможность установления дополнительных мер, направленных на... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T08:42+0300
2024-04-18T08:42+0300
2024-04-18T08:42+0300
экономика
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной рассмотреть возможность установления дополнительных мер, направленных на ограничение мисселинга (продажи одного финансового продукта под видом другого), копия письма с этим предложением имеется у РИА Новости. Сохраняет актуальность проблема мисселинга ─ продажи одного финансового продукта под видом другого, в 2023 году в адрес регулятора поступило более двух тысяч жалоб на подобного рода манипуляции, подсчитать количество таких фактов, оставшихся без обращения клиентов за помощью, не представляется возможным, говорится в тексте письма. "Прошу… рассмотреть возможность установления дополнительных мер, направленных на ограничение мисселинга в части минимального контроля за уровнем финансовой грамотности клиентов. Для этого предлагается: разработать и утвердить опросник, по каждому из типов финансовых инструментов и возможных рисках их использования", - сообщил Чернышов. Также он предложил утвердить успешное прохождение опроса (как в режиме онлайн через мобильные приложения банков или страховых компаний, так и лично ─ при обращении в офис организации) как обязательное условие перед подписанием договора о приобретении продукта банка или согласия на услугу при взаимодействии клиента с любой организацией, попадающей под регулирование ЦБ РФ. Таким образом, удастся завершить формирование комплекса мероприятий по борьбе с мисселингом и обеспечить защиту прав и интересов россиян, отметил политик.
https://1prime.ru/20240417/mekhanizmy-847463026.html
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банки, финансовые продукты
Экономика, Банки, финансовые продукты
В Госдуме предложили усилить ограничения по подмене финансовых продуктов
Чернышов призвал ввести допмеры по ограничению подмены при продаже финпродуктов
МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной рассмотреть возможность установления дополнительных мер, направленных на ограничение мисселинга (продажи одного финансового продукта под видом другого), копия письма с этим предложением имеется у РИА Новости.
Сохраняет актуальность проблема мисселинга ─ продажи одного финансового продукта под видом другого, в 2023 году в адрес регулятора поступило более двух тысяч жалоб на подобного рода манипуляции, подсчитать количество таких фактов, оставшихся без обращения клиентов за помощью, не представляется возможным, говорится в тексте письма.
"Прошу… рассмотреть возможность установления дополнительных мер, направленных на ограничение мисселинга в части минимального контроля за уровнем финансовой грамотности клиентов. Для этого предлагается: разработать и утвердить опросник, по каждому из типов финансовых инструментов и возможных рисках их использования", - сообщил Чернышов.
Также он предложил утвердить успешное прохождение опроса (как в режиме онлайн через мобильные приложения банков или страховых компаний, так и лично ─ при обращении в офис организации) как обязательное условие перед подписанием договора о приобретении продукта банка или согласия на услугу при взаимодействии клиента с любой организацией, попадающей под регулирование ЦБ РФ.
Таким образом, удастся завершить формирование комплекса мероприятий по борьбе с мисселингом и обеспечить защиту прав и интересов россиян, отметил политик.
России нужно доработать действующие финансовые механизмы, считает эксперт