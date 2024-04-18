Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала, как Франция "размывает" свой суверенитет - 18.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240418/frantsiya-847490941.html
Захарова рассказала, как Франция "размывает" свой суверенитет
Захарова рассказала, как Франция "размывает" свой суверенитет - 18.04.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала, как Франция "размывает" свой суверенитет
Передача авианосца "Шарль де Голль" Парижем под командование НАТО свидетельствует о нарушении национального суверенитета Франции. Об этом в рамках брифинга... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:40+0300
2024-04-18T11:40+0300
франция
россия
мид
мария захарова
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/47/842904794_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_dd11b3cb31000530946fd9604e13d98d.jpg
ПАРИЖ, 18 апр - ПРАЙМ. Передача авианосца "Шарль де Голль" Парижем под командование НАТО свидетельствует о нарушении национального суверенитета Франции. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Разумеется, подобное решение - это суверенное право французского руководства, Однако, как представляется, это еще одно наглядное свидетельство неуклонного размывания национального суверенитета Франции, причем в наиболее важном и чувствительном его измерении, в области ядерного сдерживания", - сказала дипломат.Захарова подчеркнула, что это первый случай в истории Франции, когда флагман национальных военно-морских сил и ключевой элемент морского компонента ядерного сдерживания становится под руководство НАТО.Атомный авианосец Charles de Gaulle является флагманом французского военно-морского флота. Он также является первым французским надводным кораблем с ядерной силовой установкой и единственным атомным авианосцем, построенным за пределами США. Франция является второй после Соединенных Штатов страной, ВМС которой имеют в своем составе авианосцы с ядерной энергетической установкой. Срок службы авианосца определен до 2040 года.
https://1prime.ru/20240418/makron-847487212.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/47/842904794_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_279fdddf8b819108fb9ab1df230dfca5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, россия, мид, мария захарова, новости
ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, Новости
11:40 18.04.2024
 
Захарова рассказала, как Франция "размывает" свой суверенитет

МИД: Франция "размывает" свой суверенитет, передавая авианосец под управление НАТО

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 18 апр - ПРАЙМ. Передача авианосца "Шарль де Голль" Парижем под командование НАТО свидетельствует о нарушении национального суверенитета Франции. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Разумеется, подобное решение - это суверенное право французского руководства, Однако, как представляется, это еще одно наглядное свидетельство неуклонного размывания национального суверенитета Франции, причем в наиболее важном и чувствительном его измерении, в области ядерного сдерживания", - сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что это первый случай в истории Франции, когда флагман национальных военно-морских сил и ключевой элемент морского компонента ядерного сдерживания становится под руководство НАТО.
Атомный авианосец Charles de Gaulle является флагманом французского военно-морского флота. Он также является первым французским надводным кораблем с ядерной силовой установкой и единственным атомным авианосцем, построенным за пределами США.
Франция является второй после Соединенных Штатов страной, ВМС которой имеют в своем составе авианосцы с ядерной энергетической установкой. Срок службы авианосца определен до 2040 года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
"Три оплошности". Дипломат раскрыл, как Макрон испортил отношения с Москвой
10:26
 
ФРАНЦИЯРОССИЯМИДМария ЗахароваНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала