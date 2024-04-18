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Захарова рассказала, как Франция "размывает" свой суверенитет
Захарова рассказала, как Франция "размывает" свой суверенитет - 18.04.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала, как Франция "размывает" свой суверенитет
Передача авианосца "Шарль де Голль" Парижем под командование НАТО свидетельствует о нарушении национального суверенитета Франции. Об этом в рамках брифинга... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:40+0300
2024-04-18T11:40+0300
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ПАРИЖ, 18 апр - ПРАЙМ. Передача авианосца "Шарль де Голль" Парижем под командование НАТО свидетельствует о нарушении национального суверенитета Франции. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Разумеется, подобное решение - это суверенное право французского руководства, Однако, как представляется, это еще одно наглядное свидетельство неуклонного размывания национального суверенитета Франции, причем в наиболее важном и чувствительном его измерении, в области ядерного сдерживания", - сказала дипломат.Захарова подчеркнула, что это первый случай в истории Франции, когда флагман национальных военно-морских сил и ключевой элемент морского компонента ядерного сдерживания становится под руководство НАТО.Атомный авианосец Charles de Gaulle является флагманом французского военно-морского флота. Он также является первым французским надводным кораблем с ядерной силовой установкой и единственным атомным авианосцем, построенным за пределами США. Франция является второй после Соединенных Штатов страной, ВМС которой имеют в своем составе авианосцы с ядерной энергетической установкой. Срок службы авианосца определен до 2040 года.
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франция, россия, мид, мария захарова, новости
ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, Новости
Захарова рассказала, как Франция "размывает" свой суверенитет
МИД: Франция "размывает" свой суверенитет, передавая авианосец под управление НАТО
ПАРИЖ, 18 апр - ПРАЙМ. Передача авианосца "Шарль де Голль" Парижем под командование НАТО свидетельствует о нарушении национального суверенитета Франции. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Разумеется, подобное решение - это суверенное право французского руководства, Однако, как представляется, это еще одно наглядное свидетельство неуклонного размывания национального суверенитета Франции, причем в наиболее важном и чувствительном его измерении, в области ядерного сдерживания", - сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что это первый случай в истории Франции, когда флагман национальных военно-морских сил и ключевой элемент морского компонента ядерного сдерживания становится под руководство НАТО.
Атомный авианосец Charles de Gaulle является флагманом французского военно-морского флота. Он также является первым французским надводным кораблем с ядерной силовой установкой и единственным атомным авианосцем, построенным за пределами США.
Франция является второй после Соединенных Штатов страной, ВМС которой имеют в своем составе авианосцы с ядерной энергетической установкой. Срок службы авианосца определен до 2040 года.
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