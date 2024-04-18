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Франция стала крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе

Франция стала крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе - 18.04.2024, ПРАЙМ

Франция стала крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе

Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T05:06+0300

2024-04-18T05:06+0300

2024-04-18T05:07+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных европейской статистики. Так, Франция в конце зимы приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 10%. В результате страна стала основным импортером российского газа в ЕС - последний раз такая ситуация наблюдалась в ноябре 2023 года. Венгрия, которая покупает трубопроводный газ, стала лидером по покупкам голубого топлива у России в декабре прошлого года. Однако в феврале она сократила его импорт на треть - до 210 миллионов евро, опустившись на второе место. Тройку лидеров замыкает Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро. Сильнее всех в феврале нарастила покупки газа у России Греция - в 7,8 раза, до 110,4 миллиона евро. Далее следуют Финляндия и Швеция, увеличившие закупки вдвое - до 6,6 и 4,7 миллиона евро соответственно. В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона - на трубопроводный газ.

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франция, газ, россия