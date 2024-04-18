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Франция стала крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе - 18.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240418/gaz-847478101.html
Франция стала крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе
Франция стала крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе - 18.04.2024, ПРАЙМ
Франция стала крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе
Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T05:06+0300
2024-04-18T05:07+0300
экономика
франция
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных европейской статистики. Так, Франция в конце зимы приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 10%. В результате страна стала основным импортером российского газа в ЕС - последний раз такая ситуация наблюдалась в ноябре 2023 года. Венгрия, которая покупает трубопроводный газ, стала лидером по покупкам голубого топлива у России в декабре прошлого года. Однако в феврале она сократила его импорт на треть - до 210 миллионов евро, опустившись на второе место. Тройку лидеров замыкает Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро. Сильнее всех в феврале нарастила покупки газа у России Греция - в 7,8 раза, до 110,4 миллиона евро. Далее следуют Финляндия и Швеция, увеличившие закупки вдвое - до 6,6 и 4,7 миллиона евро соответственно. В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона - на трубопроводный газ.
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франция, газ, россия
Экономика, ФРАНЦИЯ, Газ, РОССИЯ
05:06 18.04.2024 (обновлено: 05:07 18.04.2024)
 
Франция стала крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе

Франция в феврале стала крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк#Эммануэль Макрон
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных европейской статистики.
Так, Франция в конце зимы приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 10%. В результате страна стала основным импортером российского газа в ЕС - последний раз такая ситуация наблюдалась в ноябре 2023 года.
Венгрия, которая покупает трубопроводный газ, стала лидером по покупкам голубого топлива у России в декабре прошлого года. Однако в феврале она сократила его импорт на треть - до 210 миллионов евро, опустившись на второе место. Тройку лидеров замыкает Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро.
Сильнее всех в феврале нарастила покупки газа у России Греция - в 7,8 раза, до 110,4 миллиона евро. Далее следуют Финляндия и Швеция, увеличившие закупки вдвое - до 6,6 и 4,7 миллиона евро соответственно.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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16 апреля, 11:55
В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона - на трубопроводный газ.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯГазРОССИЯ
 
 
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