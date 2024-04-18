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Глава ЕК спрогнозировала удешевление газа в Евросоюзе
Глава ЕК спрогнозировала удешевление газа в Евросоюзе - 18.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЕК спрогнозировала удешевление газа в Евросоюзе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с 2025 года на мировой рынок выйдет множество новых экспортных проектов по сжиженному природному газу... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T20:43+0300
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с 2025 года на мировой рынок выйдет множество новых экспортных проектов по сжиженному природному газу (СПГ), что приведет к изобилию газа на рынках и снизит стоимость газа в ЕС, в том числе для промышленности. Глава Еврокомиссии выступила на пресс-конференции по итогам специального саммита ЕС, на котором обсуждались вопросы экономики, включая конкурентоспособность союза. "Мы вышли на довоенный уровень цен на энергию, но он все еще структурно слишком высок. Со следующего года на рынок выйдет много новых экспортных проектов СПГ, что позволит увеличить мировые поставки СПГ на 50%. Таким образом, мы движемся от мира с дефицитом газа к миру газового изобилия. Учитывая новое значение СПГ в энергобалансе ЕС, это в итоге приведет к снижению цен на газ", - заявила глава ЕК.
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газ, ес
Глава ЕК спрогнозировала удешевление газа в Евросоюзе
Глава ЕК ожидает удешевление газа в Евросоюзе из-за роста мирового рынка СПГ
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с 2025 года на мировой рынок выйдет множество новых экспортных проектов по сжиженному природному газу (СПГ), что приведет к изобилию газа на рынках и снизит стоимость газа в ЕС, в том числе для промышленности.
Глава Еврокомиссии выступила на пресс-конференции по итогам специального саммита ЕС, на котором обсуждались вопросы экономики, включая конкурентоспособность союза.
"Мы вышли на довоенный уровень цен на энергию, но он все еще структурно слишком высок. Со следующего года на рынок выйдет много новых экспортных проектов СПГ, что позволит увеличить мировые поставки СПГ на 50%. Таким образом, мы движемся от мира с дефицитом газа к миру газового изобилия. Учитывая новое значение СПГ в энергобалансе ЕС, это в итоге приведет к снижению цен на газ", - заявила глава ЕК.
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