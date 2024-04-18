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Макрон отверг обвинения в противоречивости из-за закупок российского газа
Макрон отверг обвинения в противоречивости из-за закупок российского газа - 18.04.2024, ПРАЙМ
Макрон отверг обвинения в противоречивости из-за закупок российского газа
Французский лидер Эммануэль Макрон ответил на обвинения в противоречивости позиций властей страны по отношению к России: Париж увеличил закупки российского... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T21:11+0300
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ПАРИЖ, 18 апр – ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон ответил на обвинения в противоречивости позиций властей страны по отношению к России: Париж увеличил закупки российского газа, но выступает против Москвы в конфликте с Украиной."Нет. Сегодня российский СПГ закупают по всему миру, также, как и российскую нефть. Ее закупают во всем мире", — указан он. Президент Франции добавил, что Франция закупает российский газ меньше других мировых государств.Он сообщил, что его страна продолжить бороться с зависимостью от "голубого топлива" через наращивание доли атомной энергетики в своем энергетическим миксе.Ранее сообщалось, что Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив Венгрию. Так, Франция в конце зимы приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро.В целом Евросоюз в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона - на трубопроводный газ. Москва неоднократно повторяла, что отказ Запада от российского энергоресурса поставит его в менее выгодное положение. Западные страны все равно будут покупать нефть и газ России только теперь через посредников и за более высокую стоимость.
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франция, газ
Макрон отверг обвинения в противоречивости из-за закупок российского газа
Макрон отверг обвинения в двойных стандартах из-за закупок российского газа
ПАРИЖ, 18 апр – ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон ответил на обвинения в противоречивости позиций властей страны по отношению к России: Париж увеличил закупки российского газа, но выступает против Москвы в конфликте с Украиной.
"Нет. Сегодня российский СПГ закупают по всему миру, также, как и российскую нефть. Ее закупают во всем мире", — указан он.
Президент Франции добавил, что Франция закупает российский газ меньше других мировых государств.
Он сообщил, что его страна продолжить бороться с зависимостью от "голубого топлива" через наращивание доли атомной энергетики в своем энергетическим миксе.
"Три оплошности". Дипломат раскрыл, как Макрон испортил отношения с Москвой
Ранее сообщалось, что Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив Венгрию. Так, Франция в конце зимы приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро.
В целом Евросоюз в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона - на трубопроводный газ.
Москва неоднократно повторяла, что отказ Запада от российского энергоресурса поставит его в менее выгодное положение. Западные страны все равно будут покупать нефть и газ России только теперь через посредников и за более высокую стоимость.